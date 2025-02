Harry Potter-Serie: Cillian Murphy könnte womöglich doch mitspielen, aber nicht als Haupt-Bösewicht

Die Harry Potter-Reihe wird von HBO als Serie neu verfilmt und die Gerüchteküche brodelt.

Harry Potter nimmt kein Ende und die Bücher werden von HBO noch einmal neu als umfangreiche Serie verfilmt. Viele Fans wünschen sich seit Bekanntgabe dieses Vorhabens den renommierten Schauspieler Cillian Murphy (Oppenheimer) als Ober-Bösewicht Lord Voldemort.

Das wird wahrscheinlich wohl eher nicht passieren, aber mit etwas Glück spielt der Star trotzdem in der Harry Potter-Serie mit. Laut Gerüchten soll er angeblich für einen anderen Fiesling in Frage kommen.

Harry Potter-Serie bekommt eventuell doch noch Cillian Murphy als Bösewicht

Bei der Neuverfilmung plant HBO, jedes einzelne Buch als komplette Serienstaffel an den Start zu bringen. Das dürfte noch eine ganze Weile dauern und viele Informationen dazu gibt es noch nicht, aber selbstverständlich kocht die Gerüchteküche geradezu über.

Hier könnt ihr euch den ersten Mini-Teaser zur Harry Potter-Serie ansehen, der eigentlich nur aus der Ankündigung an sich besteht:

0:30 Die Harry Potter-Reihe bekommt eine eigene Serie spendiert

Autoplay

Wer spielt wen in der Harry Potter-Serie? Das steht bisher noch nicht offiziell fest. Es gibt aber haufenweise Spekulationen, Fan-Wünsche und Gerüchte. Unter anderem hieß es beispielsweise schon, dass Paapa Essiedu in die Rolle des Severus Snape schlüpfen könnte. Ein weiterer Fan-Liebling und die Traumbesetzung für Voldemort wäre Cillian Murphy (Batman Begins, 28 Days Later, Oppenheimer).

Neues Cillian Murphy-Gerücht: Während es äußerst unwahrscheinlich wirkt, dass der Wunsch der Fans in Erfüllung geht und Cillian Murphy den Ober-Bösewicht des Harry Potter-Universums spielt, kommt ein anderes Casting in Frage. Er soll laut dem Insider Daniel Richtman als Professor Quirinus Quirell in Frage kommen. Zumindest hätten ihn die Macher für diese Rolle ins Auge gefasst (Patreon via: CB).

Das muss aber natürlich überhaupt nichts bedeuten. Daniel Richtman lag in der Vergangenheit auch schon mal falsch mit seinen Vorhersagen und hier geht es ja sowieso nur darum, dass er in Frage käme – nicht darum, dass ihm die Rolle angeboten worden wäre oder er gar bereits fest besetzt wäre. Es bleibt also alles noch offen.

Wie realistisch ist das? Einigermaßen – zumindest realistischer, als eine Besetzung Cillian Murphys als Voldemort. Quirinus Quirell wäre insofern eine gute Wahl für den Schauspieler, weil dieser dann nur in der ersten Staffel mitspielen müsste.

Ein viel beschäftigter und so gefragter Mann wie Cillian Murphy dürfte sich wohl kaum für ungefähr ein Jahrzehnt auf eine einzige und so umfangreiche Rolle wie den Serien-Voldemort festlegen, die dann den Großteil seines Terminkalenders belegt.

Was wären eure Traumbesetzungen für die Harry Potter-Rollen in der neuen HBO-Serie?