Hier sind alle Infos zur kommenden Harry Potter-Serie im Überblick.

Trotz anhaltender Kontroverse rund um J.K. Rowling machen HBO und Warner nicht Halt davor, eine eigene Serien-Adaption der bekannten Bücher der britischen Autorin herauszubringen. HBO hat die kommende Harry Potter-Serie vor wenigen Tagen offiziell angekündigt. Hier fassen wir alle bekannten Infos dazu zusammen. Wir werden diesen Artikel außerdem updaten, sobald es neue Infos gibt.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Die Harry Potter-Serie kommt der Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die als Executive Producer an der Show mitwirkt. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Rowling und Hogwarts Legacy.

Harry Potter-Serie auf HBO - Start bzw. Release

Ein offizielles Start-Darum hat die Serie bislang nicht.

Und aktuell sieht es danach aus, als müssten sich Potter-Fans noch eine ganze Weile gedulden: Deadline rechnet mit einem Release frühestens in 2025, vielleicht sogar erst im darauffolgenden Jahr.

Streaming - Wo wird die Harry Potter-Serie in Deutschland zu sehen sein?

Höchstwahrscheinlich auf Sky: Offiziell bestätigt ist zwar noch nicht, dass die Potter-Serie auch in Deutschland ausgestrahlt wird, das ist allerdings sehr wahrscheinlich. HBO-Serien werden hierzulande in der Regel auf Sky gestreamt, wovon auch im Falle von Harry Potter stark auszugehen ist.

Der US-Streamingdienst HBO Max wird ab 23. Mai übrigens in "Max" unbenannt. An der bestehenden Partnerschaft mit Sky dürfte sich allerdings nichts ändern.

Erster Teaser-Trailer zur Harry Potter-Serie

Zur Ankündigung der Serie hat HBO Max einen ersten kleinen Teaser-Trailer auf Twitter veröffentlicht:

Viel verrät der Teaser allerdings noch nicht, jedoch bringt er uns schon einmal in Stimmung: Wir hören das altbekannte Potter-Theme, während schwebende Kerzen allmählich das Harry Potter-Logo formen. Am Ende des Teasers können wir einen Blick auf Hogwarts werfen.

Harry Potter-Serie kommt mit komplett neuem Cast

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und alle anderen bekannten Stars aus den Filmen werden in der Serie nicht mehr in ihre Rollen zurückkehren, wobei Cameos einiger bekannter Darsteller*innen natürlich nicht ausgeschlossen sind.

HBO Max hat bereits offiziell verkündet, dass die Serie zu Harry Potter eine komplett neue Besetzung bieten wird. Wer in die Rollen von Harry, Ron, Hermine und Co. schlüpfen wird, ist noch nicht bekannt.

Laut Deadline wird aktuell noch nach einem Showrunner für die Potter-Serie gesucht.

Bereits fest steht allerdings, dass Potter-Schöpferin J.K. Rowling als Executive Producer an der Show beteiligt sein wird:

Darum geht es in der Geschichte

Die kommende Show soll die komplette Story der sieben Harry Potter-Bücher von Rowling abdecken und laut HBO Max ganze zehn Jahre lang laufen.

Wie der Stoff der Bücher auf die einzelnen Staffeln aufgeteilt wird, "muss der/die Writer*in bzw. Showrunner*in entscheiden", so Casey Bloys, Chairman und CEO von HBO und Max Content (via Deadline).

Gerüchten zufolge soll eine ganze Staffel jeweils ein Buch abdecken. Aber ob das am Ende auch so aussehen wird, steht eben noch nicht offiziell fest.

Zur Story: Harry Potter ist der Name des titelgebenden Jungen, der an seinem elften Geburtstag erfährt, dass er nicht etwa ein ganz normaler Junge, sondern ein Zauberer ist. Fortan wird er in Hogwarts, der berühmten britischen Schule für Hexerei und Zauberei, unterrichtet.

Gemeinsam mit seinen Freund*innen Ron und Hermine nimmt er nicht nur am magischen Schulleben teil, sondern kämpft auch gegen den dunklen Zauberer Voldemort, der Harrys Eltern und die Leben vieler anderer Menschen auf dem Gewissen hat.

