Harry Potter und der Feuerkelch hat gleich mehrere geschnittene Szenen, die einen Auftritt in der Serie verdient haben

Die Quidditch-Szenen gehören zu den actionreichsten in Harry Potter.

Harry Potter und der Feuerkelch gilt als einer der beliebtesten Teile der ohnehin extrem populären Buch- und Film-Reihe. Gerade die Film-Adaption sorgt unter Fans aber auch nach 20 Jahren noch immer für Diskussionen. Grund dafür sind die vielen geschnittenen Szenen.

Harry Potter 4 lässt vieles aus

Ja, ihr habt tatsächlich richtig gelesen. Harry Potter und der Feuerkelch ist im Jahr 2005 ins Kino gekommen und damit tatsächlich schon 20 Jahre alt. Das Buch ist sogar nochmal fünf Jahre älter und hat damit ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel.

Der Redebedarf zu diesem Teil ist den Fans aber offenbar noch lange nicht ausgegangen. Auf Reddit sammelte ein Post innerhalb weniger Tage knapp 750 Likes und mehr als 130 Kommentare.

User LukeTaliyahMain spricht in dem Post darüber, dass er den Film nach langer Zeit mal wieder angesehen hat und direkt am Anfang überrascht war. Von der Quidditch-WM, die im Buch richtig actionreich aufbereitet ist, gibt es nämlich kaum etwas zu sehen.

Den Post findet ihr hier:

Tatsächlich ist der Schnitt an dieser Stelle für alle Quidditch-Fans ziemlich enttäuschend. Laut einigen Usern in den Kommentaren ist er allerdings auch nachvollziehbar, da der vierte Teil so vollgepackt ist mit Actionszenen, dass es sinnlos wäre, direkt am Anfang so viel Zeit und Budget auf eine Szene zu verwenden, die den Plot gar nicht vorantreibt.

Wie mehrere User bemerken, ist es aber auch nicht die einzige Szene oder Nebenhandlung, die es zum Bedauern der Buch-Fans nicht in den Film geschafft haben.

User UnsureAndUnqualified zählt mit der Hauselfe Winky, Rita Skeeter's Geheimnis, der Erklärung von Barty Crouch's Gefängnisausbruchs und den eigentlichen Hindernissen der dritten Aufgabe des trimagischen Turniers einige weitere auf.

Eine Chance für die Serie: Genau solche Sequenzen sind es auch, die sich die Harry-Potter-Community von der geplanten HBO-Serie erhofft. Wenn jedes Buch eine eigene Staffel bekommt, ist einfach mehr Zeit für Nebenhandlungen und ausschweifende Actionszenen. Und dann gibt es vielleicht auch endlich die Quidditch-WM in voller Länge.

