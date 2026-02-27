Diese 2 Hogwarts-Schüler aus Harry Potter sind angeblich die schlausten überhaupt - Doch wer von den beiden hat den Titel mehr verdient?

Obwohl Harry und Ron die Schule mehr als einmal retten, gehören sie wohl nicht unbedingt zu den "schlausten" Schüler*innen, die Hogwarts je besucht haben.

Viele geniale Hexen und Zauberer haben über die Jahrhunderte in den ehrwürdigen Hallen von Hogwarts gelernt und ihren Abschluss gemacht. Über zwei davon heißt es, sie seien die schlausten aller Zeiten gewesen. Harry-Potter-Fans auf Reddit diskutieren, wer den Titel wirklich verdient.

Wer ist der schlauste Hogwarts-Schüler aller Zeiten?

Wie im echten Leben sind akademische Leistungen auch in der Welt von Harry Potter natürlich nicht alles. Es kommt letztlich auch darauf an, was man aus seinen Möglichkeiten macht und wofür man seine Fähigkeiten einsetzt.

Unabhängig davon weist der Reddit-User "sixfingeredman7“ in einem neuen Post im r/harrypotter-Subreddit darauf hin, dass es zwei Schüler*innen gibt, über die in den Büchern und Filmen gesagt wird, sie seien die "schlausten, die Hogwarts je gesehen hat“.

Dumbledore sagt, Tom Riddle sei der schlauste gewesen

Elphias Doge sagt, Dumbledore sei der schlauste gewesen

Der User will also wissen, wer von den beiden legendären Zauberern den Titel tatsächlich verdient hat. Den Post findet ihr hier:

In den Kommentaren werden tatsächlich noch ein paar weitere Vorschläge gemacht, etwa Merlin oder Barty Crouch Jr. Eine lustige Erwähnung von Gilderoy Lockhart darf natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Abseits davon sind sich aber viele User einig, dass am Ende Dumbledore doch ein gutes Stück vor Tom Riddle liegen dürfte. Der User "keanuisbea" schreibt etwa:

Ich würde sagen, Dumbledore. Riddle kannte bestimmte Arten von Magie nicht und nutzte nur Magie, die ihn körperlich stärker machte. Dumbledore war offen für alle Arten von Magie, zum Beispiel die Magie, sich selbst zu opfern, um andere zu schützen, und sogar das Wissen über die Heiligtümer.

Und da Riddle ihn fürchtete, würde ich sagen, dass dies darauf zurückzuführen ist, wer stärkere Magie beherrscht und wer im magischen Sinne weiser ist.

Der User "Lazy-Interests" ist einer ähnlichen Meinung:

Voldemort besaß sieben magische Gegenstände, die ihn vor dem Tod bewahrten, bis alle diese Gegenstände zerstört wurden, und dennoch hatte er bis zu seinem Tod eine Heidenangst vor Dumbledore.

Am Ende lässt es sich natürlich nicht abschließend bewerten, da die Schulzeit von Tom Riddle und Dumbledore nur in einzelnen Ausschnitten gezeigt und besprochen wird. Das direkte Duell im fünften Teil geht aber wohl recht klar an Dumbledore.

Was denkt ihr über diese Frage?