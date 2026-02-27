Baldur's Gate 3-Fan beendet Spiel, ohne zentrale Mechanik zu kennen - 'Wusste nicht, dass es ein ganzes Menü dafür gibt'

Ein BG3-Fan hat ein komplettes Fähigkeiten-Menü im Spiel nie gesehen.

Dass Baldur's Gate 3 uns jede Menge Freiheiten gibt, wenn es um Entscheidungen geht, ist nun wirklich kein Geheimnis. Das bedeutet aber auch, dass wir bestimmte Inhalte des RPGs komplett ignorieren können. Ein Fan hat das aus Angst vor möglichen Konsequenzen im Spiel getan und sich bis zum Ende gewundert, warum er ein leeres Feld im Menü hatte.

Achtung, Spoiler! Wir gehen hier auf die Illithiden-Kräfte und ihre Konsequenzen in der Story ein. Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de

BG3-Fan hat Angst vor Illithiden-Kräften und erfährt das ganze Spiel nicht, was sie tun

Der Fan hat erst kürzlich seinen ersten Durchlauf im Spiel beendet und es dabei geschafft, sich von Spoilern fernzuhalten. Entsprechend musste die Person sich bei vielen Entscheidungen aber auf ihren Instinkt verlassen, so auch wenn es um die Gedankenschinder-Larven ging.

Eigentlich können wir sie nämlich ab einem bestimmten Punkt in der Story konsumieren, um dadurch neue, mächtige Fähigkeiten freizuschalten. Das kann dann auch den ein oder anderen knackigen Kampf im Spiel deutlich leichter machen.

Aus reiner Story-Sicht gibt es aber wenig Grund dazu, immerhin versucht unser Charakter eigentlich, sich von einer Gedankenschinder-Larve zu befreien. So erklärt der Fan auch auf Reddit:

Ich habe es vermieden, die Larve zu benutzen und alles abgelehnt, was damit zu tun hatte, weil ich dachte, dass es mich irgendwann in einen Illithiden verwandeln würde. Selbst nachdem ich jede Larve, die ich finden konnte, gesammelt habe, hab ich sie nie benutzt, also wusste ich auch gar nicht, dass es ein ganzes Menü zum Auswählen von Illithiden-Kräften gibt. Mein Auswahl-Menü hatte das gesamte Spiel eine leere Stelle (wo das Menü für Illithiden-Kräfte sein würde).

Die Argumentation macht durchaus Sinn, da uns eigentlich nur unser Traumbesucher dazu drängt, die Larven einzusetzen. Aber ein wenig absurd ist der Gedanke durchaus, dass so manch Spieler*in das Menü für die Illithiden-Kräfte nie zu Gesicht bekommt, weil es aus rollenspieltechnischer Sicht schlicht keinen Sinn macht.

Auch wenn die Larven-Kräfte durchaus einige Vorteile bringen, ist es auch vollkommen legitim sie komplett zu ignorieren, wie viele Fans in den Kommentaren argumentieren. Zwar gibt es keine Nachteile, wenn ihr die Larven esst (außer bei einer bestimmten storyrelevanten Larve, die euer Aussehen verändert), aber das Spiel lässt sich auch gut ohne sie beenden.

Manche Fans zeigen sich auch enttäuscht darüber, dass es überhaupt keine negativen Konsequenzen für die Nutzung der Illithiden-Kräfte gibt. Sie würden sich wünschen, es tatsächlich eine narrative Relevanz hätte, ob ihr die Larven einsetzt oder verschmäht. Immerhin würden Spieler*innen dann auch belohnt werden, wenn sie sich aktiv gegen die Kräfte entscheiden.

Hattet ihr beim ersten Durchlauf in BG3 auch Angst vor den Larven oder habt ihr sie fröhlich gesnackt?