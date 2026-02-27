Glückspilz kauft 25kg Amazon-Rückgaben für 100 Dollar und traut seinen Augen nicht - Im Paket sind sagenhafte 640 (!) GB DDR5-RAM

Jackpot! Richtig viel DDR5-RAM für nur 100 US-Dollar, das sind umgerechnet 85 Euro (Bild: reddit.com/user/Apprehensive-Dig2898/)

64 GB RAM sind schon mehr als ordentlich und dürften wirklich allen Gamern reichen. Aber 640 GB? Das ist mehr, als sich in jeden noch so groß angelegten Spiele-PC einbauen lassen. Dieser Glücksritter hier hatte den wohl größten Dusel überhaupt und hat so viel Arbeitsspeicher für nur 100 US-Dollar bekommen.

Amazon-Retouren halten echten Schatz für diesen Glückspilz bereit

Was mit Amazon-Retouren wirklich passiert, bleibt größtenteils ein Mysterium. Manches geht als Retour, gebraucht oder refurbished wieder in den Verkauf, anderes kann man wohl irgendwie auch über Drittanbieter als Kiloware kaufen. So hat es dieser Reddit-User gemacht, der extremes Glück hatte.

In der aktuellen Hardware-Krise werden SSDs, Grafikkarten und vor allem Arbeitsspeicher immer teurer. Die Preissteigerungen von um die 400 % sorgen für viel Frust, aber auch manchen Glücksgriff. Der Reddit-User mit dem Namen Apprehensive-Dig2898 hat 25 Kilo Amazon-Retouren für 4 Dollar pro Kilo gekauft und darin 40 16 GB-Kits DDR5-RAM gefunden.

Diese Kits gehen neu aktuell für um die 250 Euro über die Theke. Das heißt, dass dieser Fund ziemlich genau 10.000 Euro wert ist. In Anbetracht der Tatsache, dass nur 100 Dollar (umgerechnet etwa 85 Euro) bezahlt wurden, ist die Gewinnspanne natürlich absolut gigantisch. So viel Glück muss man erst einmal haben.

Hier könnt ihr euch den entsprechenden Beitrag auf Reddit ansehen:

In den Kommentaren schreibt mindestens eine Person, dass es sich bei dem Beitrag auch um eine um die Ecke gedachte Werbe-Aktion handeln könnte – um zu zeigen, dass sich so etwas extrem lohnen kann. Allerdings macht der OP darunter selbst deutlich, dass die Chancen für so viel Glück extrem gering sind und man in der Regel nur Müll bekäme.

Es gibt dann auch jede Menge andere Kommentare (auch vom Urheber des Beitrags), die sich vor allem darum drehen, was normalerweise in solchen Retouren-Grabbelkisten gefunden werden kann: Pampers für Erwachsene, Handyhüllen, Plastikschaufeln für den Sandkasten oder einzelne Teile eines Bettgestells – also nichts, was auch nur annähernd in die Nähe eines so wertvollen Fundes kommt.

Der Beitrags-Ersteller hat eben einfach den Jackpot geknackt und unbeschreiblich großes Glück gehabt, wie er auch selbst schreibt. Er erklärt, eigentlich immer noch unter Schock zu stehen. Was er mit dem RAM macht, habe er sich noch nicht überlegt. Höchstwahrscheinlich wird er ihn aber wohl zum Großteil verkaufen und die ersten Hardware-hungrigen Reddit-User haben sich wohl auch schon bei ihm per DM gemeldet.

Habt ihr schonmal solche Retouren-Wundertüten gekauft und etwas Cooles darin entdeckt?