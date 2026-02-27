LEGO-Baumeister zeigt extrem coole Zelda-Map zum 40. Jubiläum, aber die Community hat fast nur Augen für seine krasse Steinchen-Sammlung

Dieser Zelda-Fan hat die gesamte Spielwelt des ersten Spiels zum 40. Geburtstag in LEGO nachgebaut. Das sieht so beeindruckend aus, wie es klingt, aber fast noch heftiger wirkt die Orga und Aufbewahrung der Bauteile.

David Molke
27.02.2026 | 19:18 Uhr

So sieht die beeindruckende LEGO-Map des ersten Zelda aus, aber auch der Hintergrund ist nicht von schlechten Eltern

Manchmal kann man sich noch so anstrengen und trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. In diesem Fall hier sorgt der beeindruckende Hintergrund beinahe für genauso weit herunterklappende Kinnladen, wie es das eigentliche Kunstobjekt tut. Die Zelda-Map aus LEGO sieht unglaublich aus, aber viele LEGO-Fans zeigen sich auch von der Teilchen-Aufbewahrung beeindruckt.

40 Jahre Zelda: LEGO-Baumeister präsentiert seinen ganzen Stolz

Vor mittlerweile schon 40 Jahren ist das allererste Zelda-Spiel für den NES (Nintendo Entertainment System) erschienen. Anlässlich dieses Geburtstages hat Nintendo überraschend wenig gemacht, aber viele Fans dafür umso mehr. Wie zum Beispiel ein Reddit-User namens 7676Free, der einfach mal die ganze Map nachgebaut hat.

Video starten 2:00:03 Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​

Wie ihr wahrscheinlich wisst, handelt es sich bei dem ersten Zelda-Teil nämlich eigentlich schon um ein Open World-Spiel mit zusammenhängender, mehr oder weniger nahtlos erkundbarer Spielwelt. Klar, es gibt einzelne Bildschirme, aber die hängen eben alle aneinander. Wie groß und beeindruckend die Open World ausfällt, zeigt das LEGO-Bauwerk besonders anschaulich.

Aber hier sieht nicht nur das große Ganze richtig stark aus, sondern auch die kleinen, aber feinen Details. Der LEGO- und Zelda-Fan hat offensichtlich an alles gedacht. Wir bekommen einzelne Bäumchen zu Gesicht, aber auch jeden Höhleneingang, See und Felsen. Selbst die Schwerter dürfen nicht fehlen und wie das Mega-Projekt genau aussieht, könnt ihr hier in dieser Galerie bewundern:

Der Erbauer sagt dazu selbst:

"Das ist mein liebstes Spiel aller Zeiten! Mein MOC besteht aus 16.000 Teilen und beruht auf der Original-Zelda-Map von Hyrule aus dem 1986er-Spiel für den Nintendo (NES). Wie man sehen kann, sind alle Dungeons gelabelt, die drei Schwerter sind da, die versteckten Höhlen und Herz-Locations und so weiter. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, das in Stud.io zu designen und die Teile dafür zu sammeln."

Community feiert die Map, aber auch das, was dahinter zu sehen ist

Selbstverständlich regnet es haufenweise Beteuerungen, wie cool die Zelda-Map gelungen ist. Eine Person schreibt beispielsweise, dass sie nur vom Anschauen schon gute Gefühle bekomme und ein anderer Fan nennt diese LEGO-Welt das beste MOC, das er in einer ganzen Weile gesehen habe.

"Sehr beeindruckend! Du hast es geschafft, mehr zur Feier des Jubiläums zu tun als Nintendo, lol!"

Aber ganz, ganz viele Kommentare drehen sich um den Hintergrund und die Art und Weise, wie 7676Free seine LEGO-Bausteine organisiert. Auf dem ersten Bild ist nämlich ein wahrhaft umfangreiches und anscheinend bestens sortiertes Aufbewahrungssystem zu erkennen. Weil dort aber nur einige wenige Farben sichtbar sind, muss es noch viel mehr davon geben, wie mehrere Fans anmerken.

Der Ersteller des Beitrags und der Zelda-Map zeigt ein älteres Bild seines Raumes und erklärt, dass sich dieses Aufbewahrungssystem über drei ganze Wände dieses LEGO-Zimmers erstreckt. Das seien allerdings tatsächlich "nur die nützlichen Teile".

Der Rest befinde sich in der Garage und außerdem befinde sich auch noch eine Menge an LEGO in den IKEA-Schubladen, die unter dem Schreibtisch untergebracht seien. Dabei handele es sich aber vor allem um Technic, Blätter und "Minifiguren-Kram".

Wie gefällt euch die Zelda-Map? Und was sagt ihr zur beeindruckend gut organisierten und extrem umfangreichen LEGO-Sammlung?

