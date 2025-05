Haunted Chocolatier: Stardew Valley-Schöpfer erklärt, warum sein neues Spiel noch eine ganze Weile köcheln muss

Nachdem Eric Barone aka ConcernedApe vor 9 Jahren das extrem erfolgreiche Stardew Valley veröffentlicht hat, sitzt er eigentlich an seinem nächsten Spiel Haunted Chocolatier. Das hat er bereits vor einigen Jahren ankündigte. Warum es damit etwas länger dauert, erklärt er im Interview.

Wie steht es um Haunted Chocolatier?

Bisher hat Barone für Haunted Chocolatier einige Konzepte erstellt und teilweise auch schon gebaut. Er arbeitet immer noch am „Vertical Slice“. Damit ist eine Art Grundgerüst gemeint, in dem alle wesentlichen Features und Mechaniken bereits eingebaut sind, aber noch die meisten Details und Inhalte fehlen (via PC Gamer).

In der Vergangenheit hat er dazu Screenshots und sogar einen Trailer veröffentlicht. Alle bisher bekannten Infos fassen wir euch in diesem kurzen Video zusammen:

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Dass er sich recht viel Zeit lässt, hat gleich mehrere Gründe. Der Wichtigste davon heißt Stardew Valley. Egal wie viele Updates noch folgen sollten, er werde niemals sagen können „Es ist fertig“, außer „vielleicht“ (!), wenn er einmal nicht mehr unter uns weilt.

Zuletzt brauchte das große Update 1.6 seine volle Aufmerksamkeit, damit die neuen Inhalte reibungslos funktionieren. Dafür hat er sich sogar ausnahmsweise Hilfe geholt, obwohl er sonst komplett allein arbeitet. Mittlerweile befinde sich das Spiel aber in einem guten Zustand, sodass er sich jetzt voll auf Haunted Chocolatier konzentrieren könne.

Um sich nicht weiter ablenken zu lassen, will er sich deswegen vorerst von Stardew Valley zurückziehen und sich voll und ganz um Haunted Chocolatier kümmern. Seine bisherige Arbeitsweise fordert nämlich auch einen gewissen Tribut, wie er erklärt.

Nichts ist so beständig wie der Wandel

Wenn er sich heute einige der bereits vor Jahren gebauten Features anschaut, kommt er oft zu dem Schluss: „Oh man, hier sind wir wieder. Ich muss das alles nochmal machen“. Das heißt nicht, dass seine bisherige Arbeit schlecht sei, meint er. Stattdessen habe sich an manchen Stellen einfach seine Meinung geändert.

„Ich bin buchstäblich eine andere Person in vier Jahren. Meine ganzen Gefühle gegenüber allem haben sich verändert - mein Sinn für Ästhetik hat sich weiterentwickelt.“

Kombiniert mit einem Hang dazu, die eigene Arbeit stetig zu kritisieren sowie Unterbrechungen durch Stardew Valley, führt das verständlicherweise dazu, dass manche Features noch einmal mehr Zeit brauchen. Die Entscheidung, sich herauszuziehen und wirklich durchgehend nur an Haunted Chocolatier zu arbeiten, wirkt daher nachvollziehbar.

Wann erscheint Haunted Chocolatier? Es gibt noch keine Informationen dazu, wann das nächste Projekt von Barone erscheint. Allerdings sagt er scherzhaft im Interview, dass er einfach sagen sollte „Alles klar Leute, wir sehen uns dann in zwei Jahren“, bevor er sich womöglich in eine einsame Hütte im Wald zurückzieht, um dort in Ruhe arbeiten zu können.

Diese zwei Jahre sind natürlich nicht wörtlich zu nehmen, aber es zeigt, dass er offenbar in Jahren denkt. Erwartet also besser nicht allzu schnell die Bekanntgabe eines Release-Datums. „Das dauert noch“, sagt Barone selbst im Interview.

