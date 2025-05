Haunted Chocolatier Release: ConcernedApe verrät, wann sein Stardew Valley-Nachfolger spätestens erscheint

Das sagt ConcernedApe zum Release-Zeitraum von Haunted Chocolatier.

Nach seinem riesigen Erfolg mit Stardew Valley arbeitet Entwickler Eric ‘ConcernedApe’ Barone an seinem nächsten Spiel Haunted Chocolatier. Nun hat er einen ungefähren Ausblick darauf gegeben, wie lange es noch bis zum Release dauern wird.

Wann erscheint Haunted Chocolatier?

Wie ihr daraus bereits ablesen könnt, gibt es nach wie vor kein genaues Releasedatum für das kommende RPG des Solo-Entwicklers. Das liegt Barones Aussagen nach schlicht und ergreifend daran, dass es noch viel zu tun gibt und er selbst nicht weiß, wie lange er dafür braucht.

In einer Ausgabe des US-amerikanischen Podcasts TigerBelly wurde er gefragt, ob das Spiel „innerhalb der nächsten fünf Jahre“ erscheint. Barones Antwort darauf ist: „Das hoffe ich, das ist das Ziel“.

Dazu kommt eine andere Aussage aus einem kürzlichen Interview mit PC Gamer. In diesem sprach er darüber, dass er sich vorerst von Stardew Valley zurückziehen werde, um sich voll auf Haunted Chocolatier konzentrieren zu können.

In diesem Kontext sagte er scherzhaft "Ok Leute, wir sehen uns dann in zwei Jahren“, bevor er sich in das sprichwörtliche dunkle Kämmerlein zurückzieht.

Beide Aussagen, ob nun zwei oder fünf Jahre, sind hier nicht allzu wörtlich zu verstehen, allerdings geben sie uns zumindest einen ungefähren Eindruck davon, wie lange es mit Haunted Chocolatier ungefähr noch dauern dürfte.

Welche Hindernisse es bei der Entwicklung von Haunted Chocolatier gibt, hat er ebenfalls bereits kommentiert. Im TigerBelly-Podcast erwähnt er zusätzlich, dass der Druck nach dem durchschlagenden Erfolg von Stardew Valley groß sei und er sicherstellen wolle, dass das nächste Projekt „besser“ wird.

In naher Zukunft solltet ihr euch also darauf einstellen, dass es wahrscheinlich weder größere Content-Updates für Stardew Valley, noch viele neue Infos zu Haunted Chocolatier geben wird. Länger als fünf Jahre sollte es bis zum Release aber nicht dauern.

Immerhin wissen wir bereits ungefähr, wohin die Reise im neuen RPG geht. Die wichtigsten, bisher bekannten Infos haben wir euch im Video kurz zusammengefasst, das weiter oben in diesem Artikel eingebunden ist.

