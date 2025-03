"Beste Erfahrung meines Lebens": Dieser Stardew Valley-Fan hilft ConcernedApe bei der Entwicklung

Stardew Valley bekommt mittlerweile Entwickler-Unterstützung von einem ehemaligen Fan.

Die Erfolgsgeschichte von Stardew Valley klingt ein bisschen wie aus einem Märchen. Ein einzelner Entwickler setzt sich an seinen wackeligen Schreibtisch und programmiert drauflos. Heraus kommt eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten mit bahnbrechenden Verkaufszahlen von über 40 Millionen Exemplaren.

Eric Barone aka ConcernedApe hat dieses Kunststück vollbracht, von dem viele andere nur träumen können und das, obwohl er allein an der Farming-Simulation werkelte. An seiner Präferenz für Arbeiten im stillen Kämmerlein hat sich bis heute nichts geändert, aber trotzdem hat er sich mittlerweile Unterstützung geholt.

Vom Fan zum offiziellen Entwickler

Sein Teammitglied seit letztem Jahr heißt Devin Hedegaard. Vielleicht seid ihr diesem Namen sogar schon einmal begegnet. Als FlashShifter ist er das Gesicht hinter der beliebten Mod Stardew Valley Expanded, die das Hauptspiel mit einer riesigen Fülle an Inhalten erweitert.

In einem Interview mit NexusMods berichtete Hedegaard, wie es zu seiner offiziellen Anstellung bei ConcernedApe LLC kam und welche Pläne er für die Zukunft hat.

In Berührung mit der Materie kam er ganz normal als Fan von Spielen wie dem originalen Harvest Moon und N64-Klassikern wie Super Mario, StarFox und BattleTanx. Stardew Valley spielte er zuerst hauptsächlich auf der Switch, bis die Modding-Community sein Interesse weckte und er auf dem PC begann, das Spiel zu erweitern. Aus dieser neuen Leidenschaft wurde schließlich Stardew Valley Expanded.

Hedegaard lebte genau wie Barone in Seattle, suchte allerdings nie den Kontakt. Das änderte sich allerdings, als ihm sein Auto geklaut wurde und er kein Geld für ein Neues hatte. Also fasste er seinen Mut zusammen und fragte einfach nach, ob ConcernedApe Hilfe gebrauchen könnte – und der sagte zu.

Seit dem großen Update 1.6 wirkt er an der Seite von Barone an Stardew Valley mit. Für welche der neuen Features er genau verantwortlich ist, möchte er nicht verraten. Allerdings wissen wir aus einem anderen Interview von ConcernedApe mit NintendoLife, dass er hauptsächlich für Coding und technische Arbeit zuständig gewesen sein dürfte.

Durch seine vorherige Arbeit an Stardew Valley Expanded scheint Hedegaard dafür natürlich bestens vorbereitet. Was den kreativen inhaltlichen Part angeht, bleibt ConcernedApe dagegen lieber streng bei seiner eigenen Vision, wie er erklärt.

So geht die Zusammenarbeit weiter

Er werde auch in Zukunft für ConcernedApe arbeiten, allerdings nicht an Haunted Chocolatier. Das kommende Spiel entsteht wieder komplett in Eigenregie, wie Barone selbst in seinem letzten Blogpost dazu bestätigte.

Alle wichtigen bekannten Infos zu Haunted Chocolatier, haben wir euch in diesem Video kurz zusammengefasst:

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Autoplay

Vermutlich unterstützt Hedegaard also weiterhin bei kommenden Updates zu Stardew Valley. Obendrein hat er sein neues Mod-Projekt für die Bauernhof-Simulation angekündigt und verfolgt damit hohgesteckte Ziele. Castle Village soll noch ambitionierter werden als Stardew Valley Expanded. Wir haben euch die Abenteurer-Erweiterung bereits in diesem Artikel vorgestellt.

Es ist schön zu sehen, wie die Erfolgsgeschichte von Stardew Valley andere Menschen inspiriert hat. Außerdem zeigt uns der Weg von FlashShifter vom Fan-Modder zum offiziellen Entwickler, dass es sich hin und wieder lohnen kann, über seinen Schatten zu springen. Gott bewahre, es könnte ja etwas Gutes dabei herauskommen!

Wann seid ihr zuletzt über euren Schatten gesprungen und habt es im Nachhinein wahrlich nicht bereut?