"Vielleicht sollte ich in eine Hütte im Wald gehen, ohne Internet": ConcernedApe erklärt, warum ihr erstmal nicht mit neuen Updates für Stardew Valley rechnen solltet

ConcernedApe hat im Interview mit PC Gamer über die Zukunft seiner Spiele gesprochen.

Mit über 42 Millionen verkauften Exemplaren ist Stardew Valley ein bahnbrechender Erfolg für Solo-Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe. Sein nächstes Spiel Haunted Chocolatier ist schon seit einigen Jahren angekündigt, aber er kommt nur langsam voran. Damit sich das ändert, will er sich zeitweise aus dem Sternentautal verabschieden.

“Ich seh euch dann in zwei Jahren!"

In einem Interview mit PC Gamer hat Barone darüber gesprochen, wie seine tiefe Verbindung zu Stardew Valley ihn daran hindert, sich voll und ganz auf das nächste Projekt zu konzentrieren.

Das Interview in voller Länge könnt ihr euch hier anschauen:

“Ich habe mich darauf festgelegt, nicht an Stardew Valley zu arbeiten, bis ich mit Haunted Chocolatier fertig bin”, erklärt er im Gespräch. Dieser harte Schnitt sei notwendig, weil es zu viele Dinge gäbe, die er in seinem Erstlingswerk gerne noch einbauen möchte.

Allerdings befindet sich Stardew Valley mit dem Release von Update 1.6 auf allen verfügbaren Plattformen derzeit in einem guten Zustand, meint Barone.

Zwar gab es nach dem Release des Patches noch einige Arbeit mit Bugfixes, aber aktuell sei das Spiel so “ausgereift” und “stabil”, dass er vorerst guten Gewissens zu Haunted Chocolatier weiterziehen könne.

Was alles schon zum neuen Spiel bekannt ist, haben wir euch in diesem Video kurz zusammengefasst:

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Wie geht es mit Stardew Valley weiter?

Das heißt aber nicht, dass ihr nie wieder mit neuen Inhalten und Updates für Stardew Valley rechnen braucht, im Gegenteil. Auch neun Jahre nach Release gibt es für Barone noch so viel zu tun, dass er “für den Rest seines Lebens” daran arbeiten könnte.

“Ich glaube nicht, dass ich jemals sagen werde ‘es ist fertig’. Vielleicht wenn ich sterbe, dann kannst du sagen, ‘das Kapitel ist beendet’.”

Was genau die Zukunft für Stardew Valley bereithält, bleibt abzuwarten. Es klingt aber sehr danach, dass Barone auch nach dem Release von Haunted Chocolatier nicht komplett von seiner Bauernhof-Simulation ablassen kann.

In der Zwischenzeit können wir uns natürlich vor allem auf Haunted Chocolatier freuen, dass viele Elemente aus Stardew Valley mitbringt. Gleichzeitig erwarten euch mehr Action-RPG-Elemente und ein mystisches Setting, das deutlich düsterer werden soll, als das meist fröhliche Sternentautal.

Für mehr Stardew Valley in den kommenden Jahren könnt ihr euch zudem auf die Modding-Community verlassen. Der Entwickler der beliebten Expanded-Mod hat sein nächstes Mega-Projekt beispielsweise bereits angekündigt.

Die Zukunft für ConcernedApe-Fans sieht also ziemlich rosig aus, auch wenn Stardew Valley erstmal in den verdienten Ruhemodus wechselt und Barone vielleicht in seine abgelegene Hütte im Wald zieht.

Was denkt ihr: Könnt ihr die Entscheidung von ConcernedApe nachvollziehen oder wünscht ihr euch eigentlich lieber mehr Updates für Stardew Valley?