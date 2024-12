Helldivers 2 bekommt endlich die dritte Gegnerfraktion - bislang größtes Update enthüllt

Auf die Helldivers wartet neues Kanonenfutter.

Sony und Entwickler Arrowhead Studios haben auf den Game Awards ein großes Update für den Koop-Shooter Helldivers 2 angekündigt. "Omens of Tyranny" wird zahlreiche neue Inhalte ins Spiel bringen und ist direkt nach der Ankündigung für Playstation 5 und PC erschienen.

Hauptattraktion dürfte vermutlich die neue Gegnerfraktion sein. Wobei "neu" hier nicht ganz richtig ist, denn die Illumniate gehörten bereits im ersten Helldivers zu den Feinden der Höllenspringer. Nun werden sie auch den zweiten Teil unsicher machen und im galaktischen Süden der Karte angreifen.

Neue Illuminate-Gegner erfordern andere Taktiken als bisherige Feinde

Kollege Phil Elsner von der GameStar konnte bereits vor der Enthüllung einer Präsentation der neuen Inhalte beiwohnen und hat dabei erfahren, dass es einige neue Gegnertypen in Reihen der Illuminate geben soll und dass die Feinde besonders starke Energieschilde haben. Das soll neue Taktiken gegen die neuen Aggressoren notwendig machen.

Zu den weiteren Inhalten des "Omens of Tyranny"-Updates gehören:

Weiterer Planetentyp: In den Kolonien stürzt ihr euch vor allem in urbane Schlachten in größeren Städten.

In den Kolonien stürzt ihr euch vor allem in urbane Schlachten in größeren Städten. Neue Taktikausrüstungen: Panzergeschütz, tragbarer Energieschild und ein Jeep für bis zu vier Personen

Panzergeschütz, tragbarer Energieschild und ein Jeep für bis zu vier Personen Neuer Warbond Battle-Pass: Belohnungen sind unter anderem ein Elektroschock-Stab, der seine Stärken vor allem in Nahkämpfen ausspielt.

Belohnungen sind unter anderem ein Elektroschock-Stab, der seine Stärken vor allem in Nahkämpfen ausspielt. Zerstörer-Upgrade: Die Kommandozentrale der Helldivers bekommt weitere freischaltbare Module spendiert.

Zu den Illuminaten hatte es bereits vor Monaten zahlreiche Leaks und Gerüchte gegeben, die offizielle Ankündigung ist nun also keine große Überraschung mehr. Das bislang größte Helldivers 2-Update dürfte aber in jedem Fall dafür sorgen, das zahlreiche, zwischenzeitlich vielleicht schon wieder ausgestiegene Höllenspringer*innen erneut ihren Weg in den Koop-Shooter finden werden.

Helldivers 2 ist seit Anfang Februar 2024 für die PlayStation 5 und den PC erhältlich, zwischenzeitlich gab es auch Gerüchte über eine Xbox-Umsetzung. Der Start des Spiels verlief etwas holprig, weil die Server derart überlaufen waren, dass die Anzahl der gleichzeitig Spielenden zeitweise begrenzt werden musste. Mal schauen, ob die Illuminaten für ein weiteres Hoch des Spiels sorgen können.