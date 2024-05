'Autsch... das haben wir verdient': Helldivers 2-Director entschuldigt sich bei Fans für PSN-Account-Zwang

Spielt ihr Helldivers 2 am PC, braucht ihr bald einen PSN-Account. Und das gefällt vielen gar nicht.

Seit seinem Release im Februar hat Helldivers 2 eigentlich nur einen Erfolg nach dem anderen gefeiert, die Spielerzahlen waren anfangs sogar so unerwartet hoch, dass die Server komplett überlastet waren. In den letzten 24 Stunden regnete es auf der Steam-Seite des Spiels aber auf einmal negative Wertungen.

Das hat allerdings nichts mit der Qualität des Multiplayer-Shooters selbst zu tun. Vielmehr hat Sony jetzt angekündigt, dass ihr bald euren Steam-Account mit einem PlayStation-Account verbinden müsst, um weiterzuspielen.

Dass das bei Fans überhaupt nicht gut ankommt, zeigen die Steam-Reviews ziemlich deutlich. Die kürzlichen Wertungen waren innerhalb weniger Stunden auf "ausgeglichen" gefallen und stehen inzwischen sogar bei "größtenteils negativ" mit gerade einmal 36 Prozent positiven Rezensionen in den letzten 30 Tagen.

Dieser lautstarke Protest hat jetzt sogar den Helldivers 2-Director und CEO von Entwickler Arrowhead Game Studios Johan Pilestedt auf den Plan gerufen, der sich auf X (ehemals Twitter) zu Wort gemeldet hat. Hier geht er nicht nur auf den Review-Score ein, sondern entschuldigt sich auch bei den Fans:

"Autsch, genau in den Review Score. Tja, ich schätze das haben wir verdient. Entschuldigt bitte, wie sich das alles abgespielt hat. Ich hoffe, wir können es wiedergutmachen und euer Vertrauen zurückgewinnen, indem wir weiterhin eine großartige Spielerfahrung liefern. Ich will doch nur tolle Spiele machen!"

1:06 Helldivers 2 kündigt Inhalte-Nachschub an - neuer Warbond kommt schon bald

Trotz der negativen Reaktionen dürfte sich aber vermutlich nichts an der Auflage ändern. Die dürfte nämlich nicht von Arrowhead selbst sondern von Sony kommen. Hier könnt ihr mehr zu Sonys Begründung lesen und wann der PSN-Account-Zwang für euch in Kraft tritt:

Neben der allgemeinen Unmut haben viele Fans auf X auch angemerkt, dass das PlayStation Network in vielen Ländern überhaupt nicht verfügbar ist. Hier ist es also auch gar nicht möglich, einen PSN-Account anzulegen und mit Steam zu verbinden. Zumindest hier wollen Arrowhead und Sony an einer Lösung arbeiten, wie Pilestedt bestätigt hat:

"Ich stimme zu, dass das ein Problem ist. Wir suchen nach Lösungen, wie wir um das Ländermenü drum herum kommen, wenn euer Land nicht aufgeführt ist."

Der PSN-Account-Zwang fühlt sich für viele Fans zwar an, als würde er aus dem Nichts kommen, war aber bereits zu Release angekündigt. Aufgrund der technischen Probleme damals gab es aber eine Art "Schonfrist", die jetzt endet.

Was haltet ihr davon, ist die Verknüpfungspflicht für euch ein Grund, nicht weiter zu spielen oder stört es euch nicht weiter?