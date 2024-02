'Pilot hat heute wohl zu viel getrunken': Helldivers 2-Fan bestellt Riesenbombe, aber die landet direkt vor seinen Füßen

Bei dieser Bombenlieferung in Helldivers 2 gab es ein großes Problem.

Helldivers 2 für PS5 und PC lebt nicht nur von seiner famos inszenierten Action, sondern auch den zahlreichen witzigen und kuriosen Momenten, die in einem Multiplayer-fokussierten Spiel eben regelmäßig passieren.

Zahlreiche Clips mit genau solchen Situationen fluten bereits die sozialen Medien, wir sind kürzlich aber über ein besonderes Highlight gestolpert.

Bombenabwurf geht grausam schief

Dieses witzige Highlight hat Reddit-User Hazerel aufgenommen und auf der Plattform geteilt. Der 16-sekündige Clip zeigt, wie ein Helldivers-Trupp einem mächtigen Bile Titan zuleibe rückt. Hazerel ordert eine mächtige 500kg-Bombe und harrt dessen Abwurf entgegen, in freudiger Gewissheit des sicheren Sieges.

Doch statt im markierten Bereich zu landen und das mächtige Monster einzuäschern, donnert die Bombe direkt vor seine Füße und explodiert kurz darauf.

Ein Fail wie aus dem Bilderbuch also – an dem hier allerdings ganz klar "das Spiel" schuld ist. Besonders kurios dabei: Normalerweise landen angeforderte Extrawaffen oder Nachchubrationen in exakt den markierten Bereichen/Lichtsäulen. Dass das hier anders war, ist seltsam – macht aber natürlich auch den Witz der Situation aus.

Helldivers 2 ist ein Quell vieler witziger Szenen – auch bei uns

Hazerel nahm die Szene jedenfalls ganz gelassen und überschrieb seinen Clip mit "Der Eagle-Pilot hat heute wohl zu viel getrunken".

Auch uns sind in unseren Koop-Partien in Helldivers schon einige lustige Situationen passiert. Eine davon hat mit dem automatisch aktivierten Friendly Fire zu tun. Kollegin Eleen hat das Ganze aufgeschrieben:

Helldivers 2 erschien am 8. Februar auf PS5 und den PC und traf offenbar einen Multiplayer-Nerv. Es stürmen jedenfalls seit Launch regelmäßig derart viele Spieler*innen auf die Server, dass diese in die Knie gingen und Entwickler Arrowhead eine Obergrenze für gleichzeitig Spielende einführen musste.

Darüber hinaus hat der Shooter aber auch noch ein paar andere Probleme, denen das Team gerade versucht, mit Updates und Patches beizukommen.

Welche witzigen Situationen sind euch schon in Helldivers 2 passiert?