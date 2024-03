Helldivers 2-Community feiert die Rückkehr eines geliebten Features, das plötzlich verschwunden war

Die Freude in der Helldivers-Community ist groß: Die Personal Orders sind wieder da!

Noch immer strömen tausende Spieler*innen in Helldivers 2 auf die Server, um allein oder zusammen zahlreiche Planeten von Terminiden und Automatons zu befreien. Einige Spielelemente und Features hat die Community dabei besonders lieb gewonnen. Umso geschockter war sie, als davon eines kürzlich nicht mehr aufzufinden war.

Wovon ist die Rede? Von den "Personal Orders". Diese täglichen Herausforderungen, in denen etwa gefordert wird, eine bestimmte Anzahl eines speziellen Gegnertyps zu erledigen, bekamen alle Helldivers in ihre Missionsübersicht gespült, was an jedem Tag ein neuer Anreiz war, in die Schlacht zu ziehen.

Erst weg, jetzt wieder da - aber nicht bei allen

Doch vor etwa 2 Wochen waren die Personal Orders plötzlich verschwunden. Ob ein Bug oder ein Update daran schuld war, ließ sich nicht vollständig klären, die wichtige Nachricht jetzt ist jedenfalls: Die Personal Orders sind zurück!

Ab jetzt kann also jeder Helldiver erneut eine täglische Herausforderung absolvieren, um eine kleine Belohnung einzusacken.

Und das wird von der Community geradezu frenetisch gefeiert. Der oben verlinkte Thread hat über 10.000 Upvotes und zahlreiche erleichterte Kommentare wie "Das hat 1000 Jahre gedauert". Offenbar haben viele der Rückkehr der Daily Challenges sehnsüchtig entgegen gefiebert.

Allerdings scheint es auch einige Probleme zu geben. Manche User*innen berichten jedenfalls, dass sie nach Abschluss einer Personal Order keine neue bekamen, andere dagegen, dass der Auftrag bei ihnen gar nicht erst auftaucht. Gut möglich, dass Entwickler Arrowhead hier noch einmal mit einem Patch nachbessern muss.

Nachbessern werden die Entwickler*innen aller Voraussicht nach in nächster Zeit auch mit weiteren Inhalten. Vor kurzem tauchten erste Gameplay-Szenen zu steuerbaren Mechs auf, auch andere Fahrzeuge wie etwa ein Jeep mit aufmontiertem Geschütz werden es ins Spiel schaffen.

Ein konkretes Datum für diese Updates gibt es allerdings noch nicht. Helldivers 2 ist seit dem 8. Februar 2024 für die PS5 und den PC erhältlich.

Habt ihr die Personal Orders auch vermisst?