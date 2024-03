Helldivers 2-Update nerft bald einige der härtesten Gegner, was ihr euch schon lange gewünscht habt

Helldivers 2 hat nicht nur zwei Waffen gebufft, sondern will auch Charger, Hulks und Bile Titans nerfen.

Das letzte Update in Helldivers 2 ist bei der Community nicht gerade auf viel Gegenliebe gestoßen. Immerhin wurde unter anderem mit der Railgun eine der besten Waffen im Spiel generft. Aber es gibt auch positive Nachrichten. Wie der Entwickler nämlich in Aussicht stellt, sollen einige der fiesesten Feinde im Spiel ebenfalls bald abgeschwächt werden.

Im offiziellen Discord-Kanal des Spiels hat sich jetzt nämlich der Community Manager Spitz zu Wort gemeldet und Fans versichert, dass ihre Sorgen gehört wurden. Besonders die schweren Gegner wie Charger, Hulks und Bile Titans wurden durch die letzten Waffen-Nerfs noch einmal um einiges knackiger, aber das soll sich bald ändern:

Ich wollte mir einen Moment nehmen, um euch wissen zu lassen, dass wir eure Sorgen der letzten Tage zu Gegner-Spawns, Gegner-Panzerung und die Fähigkeit, diese Feinde zu töten, gehört haben. [...] Ich kann bestätigen, dass wir aktuell an Änderungen zu den Spawnraten und Lebenspunkten schwerer Gegner arbeiten und versuchen wollen, sie weiter zu verteilen, um zu vermeiden, dass große Gruppen mächtiger Feinde gleichzeitig auftauchen, und sie außerdem etwas leichter zu besiegen sein sollen.

Am 14. März kommt außerdem ein neuer War Bond zu Helldivers 2, der unter anderem neue Waffen und Rüstungen enthält:

0:53 Helldivers 2 bekommt nächste Woche neue Waffen und Ausrüstung - das sind sie!

Der Community Manager führt weiter aus, dass die Änderung in einem kommenden Hotfix enthalten sein soll. Ein konkretes Datum dafür gibt es aber noch nicht.

So oder so dürfte das für viele Fans aber eine willkommene Änderung sein. Während Bile Titans und Co. für sich genommen keine unüberwindbare Hürde sind, treten sie doch selten allein auf und können in großen Gruppen schnell mal dafür sorgen, dass ihr komplett überrannt werdet.

Wie genau die Änderungen mit dem Hotfix ausfallen und ob sie einen merklichen Unterschied machen, müssen wir aber abwarten.

Helldivers 2 bufft heimlich zwei Waffen

Neben dem kommenden Update hat Spitz außerdem enthüllt, dass zwei Waffen kürzlich einen versteckten Buff erhalten haben, der einen nervigen Effekt beseitigt. Demnach leiden das EAT-17-Einmal-Panzerabwehr und das GR-8-Rückstoßfreie Gewehr jetzt nämlich nicht mehr unter 50% weniger verursachtem Schaden, wenn ihr gepanzerte Feinde in einem Streifwinkel trefft, der den Schuss ablenkt.

Auf welche zukünftigen Änderungen hofft ihr noch bei Helldivers 2?