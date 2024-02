Helldivers 2: Neue Gegner, Bosse und Upgrades – Diese Neuerungen sagen Fans voraus

Ein Artwork von Helldivers 1: Basierend auf dessen Inhalten sagen einige Fans jetzt mögliche Neuerungen für den zweiten Teil voraus.

Helldivers 2 ist seit knapp drei Wochen erhältlich und soll eine möglichst lange Lebenszeit haben – denn der Shooter ist als Live-Service-Spiel angelegt. Um das zu gewährleisten und frisch zu bleiben, braucht der Titel natürlich mittel- und langfristig neue Inhalte.

Dass die kommen werden, hat Entwickler Arrowhead schon bestätigt, allerdings abseits von steuerbaren Mechs-Anzügen noch keine konkreten Andeutungen gemacht. Und wo greifbare Infos fehlen, springen oft treue Fans in die Bresche und wagen Prognosen.

Was Helldivers 1 für die Helldivers 2-Zukunft bedeuten könnte

So ein treuer Fan ist auch Reddit-User bluedino44. Der bezeichnet sich selbst als "Veteran" des ersten Teils und wagt auf der Plattform einen Blick in die Zukunft.

Mit diesen Inhalten rechnet der User:

Neue Gegnerart: Die technisch hoch entwickelten Illuminierten gab es schon im ersten Teil, ein Auftritt im zweiten Teil ist deshalb wahrscheinlich

Die technisch hoch entwickelten Illuminierten gab es schon im ersten Teil, ein Auftritt im zweiten Teil ist deshalb wahrscheinlich Mehr Schwierigkeitsgrade: Bislang gibt es 9 Stufen im Spiel. Sollte sich die Anzahl am ersten Teil orientieren, werden wohl noch 6 weitere hinzugefügt – in Helldivers 1 gab es nämlich ganze 15 Stufen.

Bislang gibt es 9 Stufen im Spiel. Sollte sich die Anzahl am ersten Teil orientieren, werden wohl noch 6 weitere hinzugefügt – in Helldivers 1 gab es nämlich ganze 15 Stufen. Bosskämpfe: Ziemlich selbsterklärend – besonders mächtige Gegner, die euch alles abverlangen.

Ziemlich selbsterklärend – besonders mächtige Gegner, die euch alles abverlangen. Neue Missionsziele: U.a. das Aufspüren und Entschärfen von Minen.

Außerdem geht bluedino davon aus, dass Friendly Fire ein wichtiger Bestandteil des Spiels bleiben wird.

Wie kommt der User zu diesen Annahmen? Laut seiner Aussage handelt es sich bei Helldivers 2 mehr oder weniger um eine 3D-Umsetzung des ersten Teils. Viele Taktikausrüstungen, Ziele, Waffen etc. sind bereits zu denen aus Teil 1 identisch – was zumindest Herleitungen für zukünftige Inhalte zulässt.

Nochmal: Hierbei handelt es sich lediglich um Spekulationen eines Fans – auch wenn die natürlich einigermaßen logisch erscheinen. Konkret sind nach wie vor die Mech-Anzüge, die laut eine Entwickler-Meldung vor einer knappen Woche bereits "good to go", also theoretisch klar zum Start sind.

Allerdings will Arrowhead vorher noch die anhaltenden Serverprobleme in den Griff bekommen, wegen denen auch eine Obergrenze für gleichzeitig Spielende eingeführt wurde.

Helldivers 2 ist am 8. Februar für die PS5 und den PC erschienen. Als Service-Game mit Fokus auf Koop erfordert der Titel eine konstante Internetverbindung, eine dezidierte Story-Kampagne für Solisten gibt es nicht. Aber auch ohne diese ist der Titel eine echte Multiplayer-Überraschung und großer Spaßgarant – wie wir unter anderem auch in unserem Test herausgefunden haben.

