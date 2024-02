Helldivers 2-Pechvogel stirbt schon im Tutorial, weil ein Riesenkäfer seinen Orbitalschlag abwehrt

Orbitalschläge sind ein effektives Werkzeug gegen die Terminiden. Aber manchmal geht beim Einsatz etwas schief.

Die Taktikausrüstungen gehören zu den mächtigsten – und spaßigsten – Elementen in Helldivers 2 . Per Steuerkreuzkombination lassen sich auf Wunsch Extras wie Nachschubrationen, besondere mächtige Waffen oder Orbitalschläge anfordern, die dann auf das Schlachtfeld donnern.

Schief geht dabei nur selten etwas. Aber wenn, ist es meist umso kurioser und witziger. So wie in diesem kurzen Clip, den wir auf X (ehemals Twitter) entdeckt haben. Denn der beweist, dass manche Riesenkäfer offenbar überraschende Parierfähigkeiten haben.

Ein Ablenkungsmanöver der tödlichen Art

Der Clip wurde von User @MrTLexify gepostet, überschrieben ist er mit "Meine erste Erfahrung mit Helldivers 2". Die knapp 15 Sekunden zeigen das Tutorial des Spiels, genauer gesagt die Szene, in der man mit dem Orbitalschlag vertraut gemacht wird.

Dabei sieht zunächst alles ganz normal aus: Die spielende Person hat die Markerierung auf der Terminiden-Gruppe platziert und erwartet den Einschlag der Rakete. Doch was dann passiert, hat er – und wir ehrlich gesagt auch – nicht erwartet.

Denn auf wundersame Art und Weise prallt der Orbitalschlag vom Panzer eines der Teminiden ab, wird in Richtung des Spielenden gelenkt – und sorgt dort für einen blutigen Bildschirmtod.

Wie konnte das passieren? Wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, bei unseren Runden im Koop-Shooter ist so etwas jedenfalls noch nicht vorgekommen. Es zeigt aber einmal mehr die Situationskomik, die Helldivers 2 so oft auszeichnet – und die auch mit dafür sorgt, dass der Titel so beliebt ist.

In den Kommentaren bejubeln viele den Clip jedenfalls, der bei einer Person offenbar sogar für eine Kaufentscheidung gesorgt hat. @toaster86349665 schreibt jedenfalls:

"Allein dieser Clip überzeugt mich, das Spiel zu kaufen."

Helldivers 2 erschien am 8. Februar für die PS5 und den PC. In der Rolle der namensgebenden Helldivers müsst ihr die Über-Erde, beziehungsweise deren angrenzende Planeten, gegen anstürmende Käfermassen und Roboterwesen verteidigen.

Zum Launch und in den Wochen danach waren die Server dem Ansturm der Spielenden nicht gewachsen, so dass Entwickler Arrowhead Games eine Obergrenze einführen musste, die mittlerweile bei 700.000 liegt.

Ist euch so etwas auch schon mal in Helldivers 2 passiert?