Helldivers 2: PS5-Patch hilft bei Server-Problemen aber der nervigste Bug kann nicht abgeschüttelt werden

In Helldivers 2 machen euch nicht nur haufenweise Aliens und Roboter das Leben schwer. Nein, leider spielt auch die Technik nicht so richtig mit. Es gibt einfach zu viele Leute, die den Multiplayer-Spaß zocken wollen. Dementsprechend sind die Server deutlich überfordert, was auch zu Problemen bei der Progression und den damit zusammenhängenden Freischaltungen führt. Der Studio-CEO meldet sich in einem Statement zu Wort.

"Verbindung zum Server fehlgeschlagen": Das Helldivers 2-Problem wurde besser, aber nicht behoben

Sind die Helldivers 2-Server down? Nein, aktuell laufen die Server eigentlich wieder. Zwischenzeitlich waren sie offline, um gleich mehrere Updates durchzuführen und die Kapazitäten zu steigern. Aber auch wenn die Wartezeiten jetzt deutlich kürzer ausfallen sollten, sind die Probleme leider immer noch nicht ganz aus der Welt geschafft.

Server-Kapazitäten wurden erhöht: Wie der Chef des Helldivers 2-Entwicklerstudios Arrowhead Johan Pilestedt jetzt über Twitter erklärt, können mittlerweile deutlich mehr Menschen gleichzeitig spielen. Die Kapazitäten wurden schon von 250.000 auf 360.000 gleichzeitige Spieler*innen erhöht, aber das reicht immer noch nicht aus.

Das könnt ihr tun: Leider nicht viel. Falls ihr zu denjenigen gehört, die immer wieder nur die Nachricht "Verbindung zum Server fehlgeschlagen" vorgesetzt bekommen, müsst ihr warten. Ihr befindet euch in der Warteschlange und gehört zu den vielen Leuten, die gleichzeitig Helldivers 2 spielen wollen.

Progressions-Bug bleibt bestehen: Dass viele Helldivers nicht die richtigen Belohnungen für absolvierte Missionen erhalten, hängt laut dem Arrowhead-CEO ebenfalls mit den Servern zusammen. Die seien aufgrund des Ansturms nicht in der Lage, korrekt euren Fortschritt nachzuverfolgen und die entsprechenden Freischaltungen zu aktivieren.

Hier könnt ihr lediglich das Spiel neu starten. Das soll laut Johan Pilestedt zumindest die Chancen erhöhen, dass das Ganze wieder richtig funktioniert.

CEO entschuldigt sich und gelobt Besserung: Selbstverständlich arbeitet das Team hinter Helldivers 2 weiter mit Hochdruck daran, die Probleme des Spiels in den Griff zu bekommen. Der CEO des Entwicklerstudios entschuldigt sich für die technischen Schwierigkeiten und bedankt sich für das große Interesse an dem Koop-Shooter sowie für die Geduld während der Server-Wartungsarbeiten.

