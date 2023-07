Hello Kitty Island Adventure-Spielzeit: So lange braucht ihr für die neue Lebenssimulation

So lange braucht ihr für die Story von Hello Kitty: Island Adventure

Hello Kitty Island Adventure ist ab sofort bei Apple Arcade erhältlich und könnte vor allem für Fans von Lebenssimulationen á la Animal Crossing: New Horizons sein. Wir konnten bereits ausführlich spielen und wollen euch jetzt sagen, wie lange das Inselabenteuer mit den Sanrio-Figuren dauert.

So lange dauert Hello Kitty Island Adventure

Wie üblich bei einer Lebenssimulation, ist es auch bei Hello Kitty Island Adventure schwierig die genaue Spielzeit zu bestimmen. Da das Spiel aber eine Story hat, können wir immerhin diese mit einer Stundenzahl ausweisen.

mögliche Spielzeit für die Story: ungefähr 20-25 Stunden

Wie kommen wir auf die Spielzeit? Wir haben derzeit laut Prozentanzeige etwas mehr als 50% der Story durchgespielt und bereits um die neun Stunden mit Island Adventure verbracht. Da die späteren Quests aber hinter höheren Freundschaftsleveln (die wir euch hier erklären) versteckt sind, braucht ihr dementsprechend etwas länger für den Grind.

0:31 Hello Kitty Island Adventure ist der neue Animal Crossing-Konkurrent für Sanrio-Fans

Tageslimit: Geht zudem davon aus, dass ihr nicht 20 Stunden am Stück spielen könnt und dann ist das Spiel vorbei. Hello Kitty Island Adventure ist, wie viele andere Lebenssimulationen, darauf angelegt, dass ihr sie mehrere Wochen lang täglich immer ein bisschen spielt.

Das liegt vor allem daran, dass ihr jeder Figur pro Tag nur drei Geschenke machen könnt. Dadurch werdet ihr gezwungen, irgendwann auch mal einen Tag zu warten, bis ihr Quests fortsetzen könnt. Teilt euch also am besten das Spiel immer in kleine Häppchen ein, dann habt ihr über mehrere Wochen was davon.

Was sagt das Studio zur Spielzeit? In einem Briefing für die Presse teilte uns das Studio Sunblink mit, dass sie sogar Inhalte für 40 bis 50 Stunden Spielzeit direkt zum Launch im Spiel haben. Ob das wirklich so stimmt, können wir bisher noch nicht bestätigen. Aber ihr könnt durchaus auch nach Abschluss der Story noch weiterspielen, um alle Freundschaften auf das höchste Level zu bringen, was einige Wochen dauern könnte.

Mehr Inhalt durch kostenlose Updates: Damit das Spiel auch nach der Story frisch bleibt, wird es in regelmäßigen Abständen neue Figuren geben, die euch neue Quests bringen. Wie umfangreich die Updates letztlich sind, bleibt abzuwarten.

Mehr zu Hello Kitty Island Adventure:

Hello Kitty Island Adventure ist derzeit exklusiv bei Apple Arcade erhältlich und somit nur auf iOS-Geräten wie iPads oder iPhones und zudem noch auf Macs verfügbar. Ob das Spiel auch noch auf weiteren Plattformen erscheint, ist derzeit unbekannt.

Werdet ihr in das neue Cozy-Game über Apple Arcade reinspielen oder wartet ihr auf einen Release auf weiteren Plattformen?