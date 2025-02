Hello Kitty Island Adventure: Alle Kaffee-Rezepte, Espressomaschine und Upgrades freischalten

Der komplette Kaffee-Guide für Hello Kitty Island Adventure.

Kaffee ist außergewöhnlich. Kaffee ist Leben. Vermutlich gibt es deswegen in Hello Kitty Island Adventure ziemlich viel zu tun, wenn es um das koffeinhaltige Heißgetränk geht. Hier findet ihr alle Rezepte und Upgrades, die ihr dafür freischalten könnt.

Bevor ihr euren inneren Barista channeln könnt, müsst ihr allerdings erst ein paar Dinge erledigen. Ohne die Espressomaschine geht nämlich leider gar nichts und die zu bekommen, dauert ein bisschen. Habt ihr das Gerät bereits freigespielt, könnt ihr direkt nach unten zu allen Zutaten springen.

Espressomaschine freischalten

Die Espressomaschine findet ihr unter Wasser. Das bedeutet, dass ihr die Fähigkeiten tauchen lernen müsst, um sie zu erreichen. Dafür müsst ihr die Quest "Tauchgang" abschließen, die ihr von eurer Nachbarin Kuromi ab Freundschaftslevel 6 bekommt. Sie wohnt im Spuksumpf im Osten, den ihr erreicht, nachdem ihr zu Beginn des Spiels das große Inseltor mit drei gelben Energiekristallen geöffnet habt.

Eure Freundschaft steigert ihr, indem ihr Kuromi Geschenke bringt. Sie mag besonders Halloween-Items wie zum Beispiel Kürbisse. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Geschenke-Guide! In der Regel könnt ihr drei Items pro Tag abgeben. Falls ihr noch nicht so weit seid, müsst ihr also womöglich mehrere reale Tage einplanen, bis ihr Stufe 6 erreicht.

Habt ihr alles erledigt, schaltet ihr im Laufe der Tauchgang-Quest den Schnorchel frei, mit dem ihr endlich euren Nachbarn Hangyodon erreichen könnt. Er befindet sich in seinem Comedy Club unter Wasser, nördlich des Meerblick-Resorts. Folgt einfach der Markierung des Fisch-Wesens auf eurer Karte. Hier findet ihr nun die Espressomaschine an der Bar und könnt sie nutzen.

Hier findet ihr Hangyodons Comedy Club, sobald ihr tauchen könnt.

Espressomaschine upgraden und Hello Kitty's Maschine reparieren

Zu Beginn habt ihr nur Zugriff auf 16 Rezepte, die ihr im Comedy Club herstellen könnt. Um das volle Potential der Espressomaschine zu entfalten, müsst ihr Hangyodons Freundschaftslevel 4 erreichen. Einen ersten Boost bekommt ihr durch das Willkommensgeschenk von My Melody, danach müsst ihr regulär mit seinen Lieblingsgeschenken leveln.

Sobald ihr die nötige Stufe erreicht, bekommt ihr als Belohnung das ersehnte Upgrade. Wenn ihr das nächste Mal zur Espressomaschine geht, habt ihr Zugriff auf mehr Rezepte mit weiteren Zutaten, die wir euch weiter unten aufgelistet haben.

Hello Kittys Café freischalten: Um die zweite Espressomaschine benutzen zu können, müsst ihr weiter grinden. In Kittys Laden steht nämlich noch eine. Die müsst ihr allerdings erst mit einer Quest reparieren, wenn ihr Hangyodons Freundschaftslevel 11 erreicht habt. In diesem Fall habt ihr also weiteren Grind vor euch. Davon abgesehen funktioniert die zweite Maschine aber genauso wie im Comedy Club.

Alle Rezepte 24 für Kaffee und Espresso

Um die insgesamt 24 Kaffee-Rezepte herzustellen, könnt ihr die Espressomaschine in Hello Kittys Café oder im Comedy Club benutzen. Ihr benötigt für jedes Rezept eine Lichtnuss. Diese bekommt ihr von Hangyodon als Belohnung, wenn ihr ihm etwas schenkt.

Cappuccino : Lichtnuss + Korallenmilch

: Lichtnuss + Korallenmilch Chai : Lichtnuss + Magmablüte

: Lichtnuss + Magmablüte Chai: Lichtnuss + Zimtblüte

Lichtnuss + Zimtblüte Eier Kaffee : Lichtnuss + Eier

: Lichtnuss + Eier Espresso : Lichtnuss + Magmablüte + Zimtblüte

: Lichtnuss + Magmablüte + Zimtblüte Frappé : Lichtnuss + Snowcicle

: Lichtnuss + Snowcicle Gerösteter Mandelkaffee : Lichtnuss + Mandel

: Lichtnuss + Mandel Heißer Kakao : Lichtnuss + Korallenmilch + Schokoladentaler

: Lichtnuss + Korallenmilch + Schokoladentaler Kirschblütenfrappé : Lichtnuss + Kirschblüte + Snowcicle

: Lichtnuss + Kirschblüte + Snowcicle Leckerer Kürbis-Latte : Lichtnuss + Kürbis + Zimtblüte

: Lichtnuss + Kürbis + Zimtblüte Lichtnuss-Kaffee : Lichtnuss + jegliche Zutat oder Zutatenkombination, die keinen anderen Kaffee ergibt

: Lichtnuss + jegliche Zutat oder Zutatenkombination, die keinen anderen Kaffee ergibt Lila Latte : Lichtnuss + Stachelknolle

: Lichtnuss + Stachelknolle Mocha : Lichtnuss + Schokoladentaler

: Lichtnuss + Schokoladentaler Molten Frappé : Lichtnuss + Magmablüte + Snowcicle

: Lichtnuss + Magmablüte + Snowcicle Rosa Latte : Lichtnuss + Erdbeere

: Lichtnuss + Erdbeere Schokoladen-Chai : Lichtnuss + Schokoladentaler + Magmablüte

: Lichtnuss + Schokoladentaler + Magmablüte Schokoladen-Chai: Lichtnuss + Schokoladentaler + Zimtblüte

Lichtnuss + Schokoladentaler + Zimtblüte Süßer Bananenkaffee : Lichtnuss + Banane + Zuckerwolke

: Lichtnuss + Banane + Zuckerwolke Süßer Latte : Lichtnuss + Sumpfmallow

: Lichtnuss + Sumpfmallow Süßer Latte: Lichtnuss + Zuckertang

Lichtnuss + Zuckertang Süßer Frappé : Lichtnuss + Zuckertang + Snowcicle

: Lichtnuss + Zuckertang + Snowcicle Verwirrter Kaffee: Lichtnuss + Mondkäse

50. Geburtstag-Rezepte

50. Anniversary Frappé: Lichtnuss + Bubble + Snowcicle

Lichtnuss + Bubble + Snowcicle 50. Anniversary Latte: Lichtnuss + Bubble

Die beiden Geburtstags-Specials sind Teil des Events "Hello Kitty's 50th Anniversary", das 2024 für die Apple Arcade-Version des Spiels stattgefunden hat. Auch wenn sich das Event nicht direkt wiederholen dürfte, könnten die beiden Items nachträglich auch für die PC- und Konsolen-Releases nachgereicht werden. Es ist im Moment aber nicht bekannt, wann das genau passiert.