Hello Kitty Island Adventure: Tophat Gudetama - Alle 52 Fundorte und Belohnungen

So findet ihr Tophat Gudetama in Hello Kitty Island Adventure.

Hello Kitty Island Adventure schickt euch jede Woche auf die Suche nach Tophat Gudetama. Das kleine Eigelb mit Hut versteckt sich allerdings sehr gut und vor allem findet ihr ihn jede Woche an einem anderen Ort. Die regelmäßige Aufgabe lohnt sich aber, denn ihr bekommt jedes Mal eine Anleitung für dekorative Items – natürlich mit Gudetama als Thema.

So startet ihr die Quest "Das faulste Ei": Um die wöchentliche Quests erstmals zu starten, müsst ihr zu Beginn des Spiels beim sportlichen Hasen Pochacco erst einmal die Quest "Gudetama Schnappschuss" abschließen, also sechs normale Gudetama finden und fotografieren. Danach startet die Aufgabe "Das faulste Ei" und die Suche kann beginnen.

Der Spawnpunkt des Tophat Gudetama wechselt immer montags, 8 Uhr morgens deutscher Zeit. Habt ihr ihn gefunden, könnt ihr euch wie gewohnt mit Tophat Gudetama fotografieren, um die Quest abzuschließen. Insgesamt gibt es für jede Kalenderwoche des Jahres einen eigenen Fundort, bevor die Rotation wieder von vorn beginnt.

Hello Kitty Island Adventure: Release für Nintendo Switch bestätigt und lange dauert es nicht mehr

Wo ist Tophat Gudetama diese Woche vom 10. Februar?

In den kommenden Tagen versteckt sich der kleine Racker im westlichen Gebiet „Das Loch“ unter Wasser. Das bedeutet, dass ihr die Schwimmflossen und die Fähigkeit zu tauchen bereits freigeschaltet haben müsst, um Tophat Gudetama zu erreichen.

Tauchen lernt ihr von eurer Nachbarin Kuromi im Spuksumpf, wenn ihr euer Freundschaftslevel auf Stufe 6 gesteigert habt. Danach startet die Quest "Tauchgang", in der ihr alles Nötige lernt.

Hier seht ihr die Location in der Woche vom 10. Februar 2025 im Video:

Hier findet ihr alle Tophat Gudetama:

10. Februar 2025

Das Loch Fundort: unter Wasser an der nördlichen Wand

Belohnung: Dekoratives Gudetama #45 17. Februar 2025

Piratenschiff Fundort: unter Wasser, etwas nördlich des Wracks

Belohnung: Dekoratives Gudetama #36 24. Februar 2025

Edelsteinberg Fundort: auf dem Stuhl im Match House

Belohnung: Dekoratives Gudetama #21 03. März 2025

Regenbogenriff Fundort: auf dem Steinbogen südwestlich des Piratenschiffs

Belohnung: Dekoratives Gudetama #43 10. März 2025

Regenbogenriff Fundort: unter Wasser in der Nähe der Geheimtür, südlich des Edelsteinbergs

Belohnung: Dekoratives Gudetama #40 17. März 2025

Kristallhöhlen Fundort: auf dem Zaun in der mittleren, pinken Höhle

Belohnung: Dekoratives Gudetama #27 24. März 2025

Mount Hitzkopf Fundort: beim See links des Bootsstegs

Belohnung: Dekoratives Gudetama #48 31. März 2025

Edelsteinberg Fundort: südlich des Eingangs zu den eisigen Höhen

Belohnung: Dekoratives Gudetama #17 07. April 2025

Algenlabyrinth Fundort: unter Wasser, mittig auf der rechten Seite der vertikalen Felswand

Belohnung: Dekoratives Gudetama #46 14. April 2025

Edelsteinstadt Fundort: in der Tanzhalle

Belohnung: Dekoratives Gudetama #23 21. April 2025

Heiße Quellen Fundort: im Höhleneingang

Belohnung: Dekoratives Gudetama #52 28. April 2025

Regenbogenriff Fundort: unter Wasser, am Säulenkreis

Belohnung: Dekoratives Gudetama #39 05. Mai 2025

Meerblick-Resort Fundort: auf einer Insel südlich des Inseltors

Belohnung: Dekoratives Gudetama #2 12. Mai 2025

Spuksumpf Fundort: am nord-östlichen Strand

Belohnung: Dekoratives Gudetama #12 19. Mai 2025

Oase Fundort: auf einem Stein im Westen

Belohnung: Dekoratives Gudetama #18 26. Mai 2025

Spuksumpf Fundort: auf einem toten Baum

Belohnung: Dekoratives Gudetama #14 02. Juni 2025

Spuksumpf Fundort: nahe der Geheimtür an der Ostküste

Belohnung: Dekoratives Gudetama #13 09. Juni 2025

Edelsteinstadt Fundort: bei den Klippen im Westen der Pop-Maschine

Belohnung: Dekoratives Gudetama #30 16. Juni 2025

Oase Fundort: unter Wasser im See

Belohnung: Dekoratives Gudetama #33 23. Juni 2025

Mount Hitzkopf Fundort: an der westlichen Küste

Belohnung: Dekoratives Gudetama #49 30. Juni 2025

Hopscotch-Insel Fundort: auf der roten Boje

Belohnung: Dekoratives Gudetama #4 07. Juli 2025

Meerblick-Resort Fundort: auf dem Wasser ganz im Süden bei der Bojen-Begrenzung

Belohnung: Dekoratives Gudetama #1 14. Juli 2025

Regenbogenriff Fundort: Nordöstlich des Algenlabyrinths

Belohnung: Dekoratives Gudetama #41 21. Juli 2025

Edelsteinberg Fundort: auf der felsigen Insel im Osten

Belohnung: Dekoratives Gudetama #34 28. Juli 2025

Mount Hitzkopf Fundort: nördlich der Zipline zu den Heißen Quellen

Belohnung: Dekoratives Gudetama #47 04. August 2025

Spuksumpf Fundort: am südlichen Ufer des Sumpfs

Belohnung: Dekoratives Gudetama #11 11. August 2025

Regenbogenriff Fundort: über Wasser auf einem Stein, östlich des Algenlabyrinth-Briefkastens

Belohnung: Dekoratives Gudetama #42 18. August 2025

Seerosenlagune Fundort: auf dem Zaun im Süden

Belohnung: Dekoratives Gudetama #10 25. August 2025

Regenbogenriff Fundort: direkt über dem Meerjungfrauen-Schrein hinter dem Inseltor

Belohnung: Dekoratives Gudetama #5 01. September 2025

Mount Hitzkopf Fundort: auf dem kaputten Surfbrett

Belohnung: Dekoratives Gudetama #51 08. September 2025

Edelsteinberg Fundort: beim Oase-Wasserfall

Belohnung: Dekoratives Gudetama #19 15. September 2025

Dessert-Boot Fundort: sitzt innen am Tresen

Belohnung: Dekoratives Gudetama #22 22. September 2025

Edelsteinberg Fundort: am westlichen Ende der linken Brücke

Belohnung: Dekoratives Gudetama #31 29. September 2025

Spuksumpf Fundort: bei den Hütten am östlichen Rand

Belohnung: Dekoratives Gudetama #7 06. Oktober 2025

Spuksumpf Fundort: bei der Geheimtür im Westen des Sumpfs

Belohnung: Dekoratives Gudetama #8 13. Oktober 2025

Spuksumpf Fundort: nördlich der Wasserfall-Challenge

Belohnung: Dekoratives Gudetama #15 20. Oktober 2025

Regenbogenriff Fundort: unter Wasser, südwestlich der Gemütlichen Insel

Belohnung: Dekoratives Gudetama #37 27. Oktober 2025

Edelsteinberg Fundort: im Osten bei der Dünenlagune auf einem Stein

Belohnung: Dekoratives Gudetama #16 03. November 2025

Spuksumpf Fundort: südöstlich des Heckenlabyrinths

Belohnung: Dekoratives Gudetama #9 10. November 2025

Kristallhöhlen Fundort: in der kleinen, pinken Höhle

Belohnung: Dekoratives Gudetama #25 17. November 2025

Meerblick-Resort Fundort: beim Challenge-Run Grashügel-Gehampel

Belohnung: Dekoratives Gudetama #3 24. November 2025

Spuksumpf Fundort: auf der Spukvilla

Belohnung: Dekoratives Gudetama #6 01. Dezember 2025

Edelsteinberg Fundort: über der Geheimtür beim westlichen Strand

Belohnung: Dekoratives Gudetama #32 08. Dezember 2025

Edelsteinberg Fundort: auf der kaputten Treppe

Belohnung: Dekoratives Gudetama #20 15. Dezember 2025

Kristallhöhlen

Fundort: im Nordosten der großen, pinken Höhle

Belohnung: Dekoratives Gudetama #24 22. Dezember 2025

Piratenschiff Fundort: unter Wasser beim Wrack, auf einer Steinsäule

Belohnung: Dekoratives Gudetama #35 29. Dezember 2025

Kristallhöhlen Fundort: westliche, orangene Höhle

Belohnung: Dekoratives Gudetama #26 05. Januar 2026

Kristallhöhlen Fundort: am östlichen Rand der ruhigen Höhle

Belohnung: Dekoratives Gudetama #29 12. Januar 2026

Comedy Club Fundort: Im Comedy Club auf einem Tisch

Belohnung: Dekoratives Gudetama #44 19. Januar 2026

Kristallhöhlen Fundort: in der großen, pinken Höhle, oben links

Belohnung: Dekoratives Gudetama #28 26. Januar 2026

Mount Hitzkopf Fundort: am Ende des Bootsstegs

Belohnung: Dekoratives Gudetama #50 02. Februar 2026

Regenbogenriff Fundort: beim Korallenriff im Südwesten der Mond-Insel

Belohnung: Dekoratives Gudetama #36

Das gibt es zu beachten

Behaltet den gesamten Monat Mai im Auge. Hier findet ein besonderes Event statt und alle Tophat-Gudetama, die ihr noch nicht fotografiert habt. Wenn ihr alle in kurzer Zeit einsammeln wollt, ist das also die ideale Chance.

Ihr könnt die Quest jede Woche bei Pochacco abschließen und erhaltet auch jedes Mal eine Belohnung von dem sportlichen Hasen. Es lohnt sich also durchaus regelmäßig ein Auge auf Tophat Gudetama zu werfen.

Als Belohnung bekommt ihr vor allem Herstellungsrezepte für Gudetama-Dekorationen. Falls ihr eure Insel mit dem frechen Eigelb verschönern wollt, führt kein Weg an der langwierigen Quest vorbei. Dafür ist aber auch alles dabei. Gudetama mit Essstäbchen, Gudetama auf einer Wolke, Gudetama in einer Schüssel Ramen, Gudetama in einer Eierschale und vieles mehr könnte euch gehören!