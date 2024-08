Hello Kitty ist angeblich keine Katze und unser ganzes Leben ist eine Lüge

Hello Kitty ist ganz offensichtlich eine Katze. Oder doch nicht?

Es gibt gewisse Konstanten im Leben, an denen wir uns jederzeit orientieren können. Heath Ledger ist der coolste Joker, die ersten drei Star-Wars-Filme werden immer die besten bleiben und Hello Kitty ist die süßeste Katze der Welt. Aber was, wenn sich diese Wahrheiten als falsch offenbaren? Was, wenn Hello Kitty eigentlich gar keine Katze ist?

Hello Kitty ist keine Katze?!

Tatsächlich müssen wir uns an diesen Gedanken offenbar gewöhnen. In einem Interview mit der Today Show hat Jill Cook, ihres Zeichens Director of Retail Business Development bei Sanrio, erklärt, dass so ziemlich alle Menschen eine falsche Vorstellung von dem Charakter haben.

Das Video dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Link zum TikTok-Inhalt

Cook sagt darin:

Hello Kitty ist keine Katze. Sie ist eigentlich ein kleines Mädchen, das in einem Vorort von London geboren und aufgewachsen ist. Sie hat eine Mutter und einen Vater und eine Zwillingsschwester, Mimmy, die auch ihre beste Freundin ist.

Ist Hello Kitty also ein Mensch? Na ja, nicht wirklich. Sie ist vielmehr eine anthropomorphe Katze, hat also Eigenschaften sowohl von Menschen als auch von Katzen.

Der Unterschied liegt im Detail, ist aber eigentlich gar nicht so abwegig. Immerhin trägt Hello Kitty Kleidung, bewegt sich auf zwei Beinen und hat sogar selbst eine eigene kleine Katze als Haustier, die den Namen Charmmy Kitty trägt. Hello Kitty ist also eher die Verkörperung einer Katze statt einer echten Katze.

Die Umstellung ist also gar nicht so groß und wir können auch in Zukunft guten Gewissens von Hello Kitty als Katze sprechen.

0:31 Hello Kitty Island Adventure ist der neue Animal Crossing-Konkurrent für Sanrio-Fans

Ganz ähnlich verhält es sich übrigens auch mit anderen Figuren aus Anime, Cartoons oder Spielen. Falls ihr also jemals den Gedanken hattet, dass die Beziehung zwischen Goofy und Pluto irgendwie merkwürdig ist, habt ihr hier eine Erklärung gefunden. Pluto ist ein Hund, Goofy ist ein anthropomorpher Hund.

Habt ihr schon gewusst, dass Hello Kitty keine "richtige" Katze ist? Hat euch die Info auch geschockt?