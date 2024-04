Dieses hervorragende PlayStation-Exclusive kommt wohl bald auf die Xbox

Es gibt einen eindeutigen Hinweis auf eine Xbox-Version von Kena: Bridge of Spirits.

Plattform-Exklusivitäten sind nicht immer für die Ewigkeit. Sogenannte Zeitexklusivitäten und entsprechende Verträge binden manche Spiele für einen gewissen Zeitraum an ein System, danach kann der Titel dann aber auch auf anderen Plattformen erscheinen.

Und das passiert offenbar auch mit Kena: Bridge of Spirits. Das erschien vor etwa drei Jahren für die PS5 –damals exklusiv. Doch jetzt gibt es einen eindeutigen Hinweis darauf, dass bald auch alle Xbox-Besitzer*innen den Titel spielen können.

Alterseinstufung aufgetaucht – ein mehr als deutlicher Hinweis

Auf der Seite des Entertainment Software Rating Boards (kurz ESRB) ist ein Rating für eine Xbox-Version von Kena: Bridge of Spirits aufgetaucht. Das ESRB ist in den USA und Kanada für die Altersfreigaben von Video- und Computerspielen zuständig. Schon in der Vergangenheit waren dort auftauchende Ratings immer mal wieder deutliche Indikatoren für Releases von Spielen gewesen.

Bei der Version, die auf der Seite auftaucht, handelt es sich übrigens um eine "Deluxe Edition". Das klingt ganz danach, als wären dort direkt diverse Goodies und Inhalte dabei, die bei der PS5 erst später dazukamen – etwa das New Game+. Die Deluxe Edition dürfte dann vermutlich auch für die PS5 erscheinen.

Kena: Bridge of Spirits ist ein märchenhaftes Abenteuer

2:34 Zum Launch zeigt Kena: Bridge of Spirits noch einmal die grandiose Grafik

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure GamePro-Wertung: 87

87 Metacritic-Schnitt: 81

In Kena: Bridge of Spirits spielt ihr das namensgebende Mädchen, das eine besondere Beziehung zu Geistern hat. Die niedlichen Wesen namens Rot sind kleine, schwarze Fellknäuel, die ihr wie bei Pikmin für Rätsel indirekt steuert. In den Kämpfen nutzt ihr zudem nicht nur besondere Geisterfähigkeiten sondern auch einen Stab.

Kollegin Eleen testete das Spiel auf der PS5 und war damals äußerst angetan. Ihr Fazit zum Spiel:

"Kena: Bridge of Spirits sieht nicht nur wunderschön aus, sondern besticht auch mit fordernden Kämpfen und Erkundung, die einfach Spaß macht."

Bevor Ember Lab Kena entwickelte, war das Studio für Animationsserien und -filme zuständig, was man dem Look des Spiels auch sofort ansieht. Kena: Bridge of Spirits ist der erste Ausflug des Studios in die Videospielwelt – und knapp drei Jahre nach dem Release wohl auch bald für mehr Spieler*innen verfügbar.

Würdet ihr euch über eine Xbox-Umsetzung von Kena: Bridge of Spirits freuen?