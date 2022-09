Das große Kena-Update mit New Game+ und mehr ist da - Hier sind alle Patch Notes

Ab sofort könnt ihr euch das neue Anniversary Update, 2.02 bzw. 2.002 auf der PS5, zu Kena: Bridge of Spirits herunterladen. Entwickler Ember Lab hat auf seiner Website verkündet, was dieses Update zum ersten Geburtstag des Spiels alles zu bieten hat. Mit an Bord sind diesmal einige Neuerungen wie auch das ersehnte New Game+. Hier ein kleiner Überblick für euch.

So läuft das New Game+

Nach eurem ersten Run gibt es also jetzt die Möglichkeit ein neues Spiel zu beginnen, in dem ihr euren Fortschritt behaltet. Das bedeutet, all eure gesammelten Rot, eure Fähigkeiten und Uprades bleiben für euren zweiten Spieldurchlauf erhalten. Zudem gibt es komplett neue Gegner, aber auch einige der bereits vorhandenen Bosse fordern euch mit neuen Attacken heraus.

Neue Collectibles dürfen da natürlich auch nicht fehlen. Die warten beispielsweise im New Game+ in besonderen "Grünen Truhen" auf euch.

Außerdem in Truhen zu finden sind die sogenannten Charmstones. Mit diesen lassen sich Kenas Fähigkeiten weiter modifizieren. Aber es gibt einen Haken, diese Steine bieten zwar Vorteile im Kampf, aber eben auch Nachteile. Es liegt also ganz an euch, wie und wann ihr die Charmstones einsetzt.

Neuer Spielmodus: Die Spirit Guide Trials

Abgesehen vom NG+, beinhaltet das Update auch neue Spirit Guide Trials, die ihr vom Mask Shrine aus erreicht.

Diese unterteilen sich wiederum in drei Kategorien:

Hindernisparcours , in denen sowohl Kenas Fähigkeiten mit dem Bogen als auch euer Timing gefordert sind.

, in denen sowohl Kenas Fähigkeiten mit dem Bogen als auch euer Timing gefordert sind. Wave Defense , in denen ihr immer stärker werdende Gegnerwellen überstehen müsst.

, in denen ihr immer stärker werdende Gegnerwellen überstehen müsst. Boss Reflects, bei denen ihr eure liebsten Bosse noch einmal legen und dabei eure Taktiken perfektionieren könnt.

In diesen besonderen Herausforderungen, könnt ihr also in allerlei Hinsicht eure Skills noch einmal testen. Seid ihr erfolgreich, könnt ihr mit den Trials schicke neue Outfits für Kena verdienen.

Ansonten bringt das neue Update unter anderem noch neue Bomben-Fähigkeiten, einen verbesserten Fotomodus, neue Optionen für die Barrierefreiheit und einen neuen Schwierigkeitsgrad, den Apprentice Spirit Guide. Alle Besitzer*innen der Deluxe Version erhalten noch das Shadow Outfit und einen erweiterten Soundtrack. Und noch ganz wichtig, auch für eure knuffigen Rot sind neue Hüte in der Welt versteckt.

All diese Neuerungen könnt ihr jetzt übrigens auch auf dem PC genießen, denn das zunächst Playstation-exklusive Spiel ist zum Jubiläum ebenfalls auf Steam erschienen.

Hier könnt ihr alle Patch-Notes selbst noch einmal nachlesen:

New Game+ New Game+ will become available after completing an initial playthrough – replay the main story while keeping all collected Rot, abilities, and upgrades. Most New Game+ combat encounters have been updated with new enemies and modified compositions. Special Green Chests with collectibles will become available in New Game+. Many bosses will include new attacks in New Game+.

Spirit Guide Trials & Outfits Spirit Guide Trials offer unique challenges to test your skills and earn rewards. Interact with the carving behind the Mask Shrine to take on new Trials as they become available throughout your adventure. Unique Kena Outfits with color variants can be unlocked by completing Spirit Guide Trials and Bonus Objectives.

Charmstones, Abilities, & Hats Equipable Charmstones have been hidden throughout the world that will modify Kena’s abilities by granting unique combinations of advantages and disadvantages in combat. Two new Bomb Ability upgrades have been added – Splatter Bomb and Split Bomb. New Rot Hats have been hidden throughout the world.

Enhanced Photo Mode Photo Mode has been enhanced with Lighting Setups, Camera Animation, and more. Brand new Poses have been added to Photo Mode.

Settings Apprentice Spirit Guide, a new difficulty setting, offers a balance between Story Mode and Spirit Guide settings. Text localization for Polish language has been added. DLSS and Dynamic Resolution support has been added. (PC Only)

Accessibility Features UI scaling. Automatic sprint. Subtitle size and background opacity. Toggle input functionally for multiple abilities.

Deluxe Edition: Kena: Bridge of Spirits Original Soundtrack has been expanded and remastered. The Shadow outfit has been included as a Deluxe Edition exclusive.



This patch also includes the following fixes:

Pre-rendered cutscenes are rendered at higher frame rate to fix frame pacing issues.

Difficulty balancing has been improved.

Hier könnt ihr euch noch einmal den Launch-Trailer zu Kena ansehen:

Kena Bridge of Spirits ist für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Das niedliche Action-Adventure staubt im GamePro-Test eine mehr als ordentliche Wertung von 87 Punkten ab und konnte uns dabei nicht nur mit seinem wunderschönen Look, sondern auch mit dem überraschend fordernden Kampfsystem überzeugen.

Wie gefällt euch das neue Update? Stürzt ihr euch noch einmal mit Kena ins Abenteuer?