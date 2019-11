Hideo Kojimas nächstes Projekt könnte ein Horror-Spiel sein

Mit Death Stranding erschien Anfang November das langerwartete neue Spiel von Metal Gear Solid-Schöpfer Hideo Kojima, das in Kritiken nicht nur stark polarisierte, sondern auch Thema in vielen Feuilletons außerhalb der Gaming-Branche war.

Nachdem dieses Projekt abgeschlossen ist - DLCs sind wohl kaum zu erwarten - kann sich Hideo Kojima also neuen Aufgaben widmen und tut das anscheinend schon, wie er kürzlich auf Twitter mitteilte. Dabei gab er direkt auch einen mehr oder weniger eindeutigen Hinweis, was dieses neue Projekt sein könnte.

"Um das gruseligste Horror-Spiel zu machen", schrieb Kojima, würde er gruselige Filme schauen, um "seine Horror-Seele zu wecken". Als Beispiel nannte er den Film "The Eye", den er nach eigenen Angaben als "zu gruselig" empfand, "um ihn bis zum Ende zu schauen".

As to make the scariest horror game, I’ll watch the scary movies in order to awaken my horror soul. THE EYE is the Thai horror movie I rent when making PT but was too scary to finish watching. The package is scary so I rented the disc only. Will I be able to finish watching? pic.twitter.com/BVwPruUAvt