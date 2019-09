Bekanntermaßen werkeln Hideo Kojima und sein Team aktuell fleißig an der Fertigstellung des nächsten großen Spiels Death Stranding, das im November erscheinen wird. Auf Twitter hat Kojima jetzt einen Ausblick auf die nächsten Schritte und auch die Zeit nach Death Stranding gegeben.

Demnach sei man am Feinschliff des Spiels und bereite nebenbei ein paar Dinge für die Tokyo Game Show vor - und auch für "das nächste Projekt". Danach postete der Metal Gear-Erfinder noch den mysteriösen Satz "ich will eine Krabbe werden", wozu auch das Bild im Tweet passt.

Polishing the game while preparing things for TGS, and promotions after that as well as for the next project.



I want to become a crab? pic.twitter.com/d11tBgUZLG