Ich hätte nie gedacht, dass gute HiFi-Lautsprecher so günstig sein können: Audiophiler Studio-Sound zum absoluten Knallerpreis!

Ob als klassische Regallautsprecher, als PC-Speaker oder als kompaktes Stereo-Setup im Arbeitszimmer – diese Boxen sind für mich der unangefochtene Preis-Leistungs-König. Punkt.

Das gängige Vorurteil lautet: „Ordentliche HiFi-Speaker? Viel zu teuer.“ Stimmt oft – aber nicht hier. Die Lautsprecher, die seit Monaten bei mir im Dauereinsatz sind, bieten einen Sound, den ich vorher nur aus Studios oder aus deutlich teureren Klangtempeln kannte.

Und das zu einem Preis, der in meinen Augen aktuell von niemandem auf dem Markt geschlagen wird.

Audiophiler HiFi-Sound, aber bezahlbar: Diese PC-Lautsprecher könnten Studio-Monitore sein!

Die Marke Edifier hat in den letzten Jahren einen beachtlichen Höhenflug hingelegt und tatsächlich nutzen sogar die meisten meiner Kollegen mittlerweile Edifier-Lautsprecher. Der Grund kommt nicht von ungefähr, denn der Sound ist wirklich gut.

Die Speaker bieten genau das, was man sonst nur in viel höheren Preisregionen bekommt.

Die Edifier S1000 MKII - mein persönlicher Preis-Leistungs-Sieger für neutralen Sound

Zum Vergleich: Das ist mein 49-Zoll-Monitor im Hintergrund. Die Edifier S1000 sind sehr groß und schwer - und das hört man!

Als ich die S1000 MKII das erste Mal auspackte, musste ich zweimal hinschauen. Sie sind echt Kaventsmänner. Und schwer. Das zeigt, dass Edifier es ernst meint und nicht einfach nur billige Elektronik in eine schöne Verpackung haut. Rund 8,5 Kilogramm pro Lautsprecher sprechen eine deutliche Sprache. Gleichermaßen stieg damit allerdings auch meine Erwartungshaltung. Wenn ein Lautsprecher groß ist, soll er schließlich auch groß aufspielen.

Was mir sofort gefiel: Die S1000 MKII sind keine „Blender-Lautsprecher“. Keine überzogenen Bässe, kein künstlich aufgeblähter Sound. Sie spielen sauber, präzise und sehr ausgewogen, die Klangabstimmung ist extrem neutral - dazu gleich mehr.

Auch bei den Anschlüssen geben sie sich erstaunlich vielseitig:

Bluetooth 5.0 inklusive aptX HD

5.0 inklusive aptX HD Optischer Eingang

Eingang Koaxial -Eingang

-Eingang Zwei Line-Ins

Bei der WiFi-Version sogar Multiroom-Streaming

Damit decken sie quasi alles ab – vom PC bis zur Konsole, vom Plattenspieler bis zur Soundbar-Alternative.

HiFi-Lautsprecher im Hörtest: Dieses Niveau ist brillant - und es gibt sogar Hardware-Regler!

Wenn ich neue Lautsprecher höre, dann gibt es immer genau zwei Lieder, die ich als allererstes überhaupt auf ihnen höre. Und bei den Edifier S1000 MKII haben diese beiden Stücke sofort gezeigt, aus welchem Holz sie geschnitzt sind.

Song 1: Nothing Else Matters – Metallica

Über den Song brauchen wir nicht sprechen - ein absoluter Klassiker. Die offene Akustikgitarre am Anfang, der anschließende Übergang zur E-Gitarre und schließlich die Bassdrum: Die Edifier haben direkt bei den Klängen klargemacht, dass sie keine 08/15-Lautsprecher sein wollen. Mir war allerdings der Grundklang sogar minimal zu neutral – aber das ließ sich dank der physischen Bass- und Höhenregler am Lautsprecher in Sekunden korrigieren. Danach: richtig gut. Wirklich, der Song klang wunderschön, klar getrennte Lines, extrem klare Höhen.

Im Hörtest haben mich diese beiden Lautsprecher überzeugt - wer auf HipHop und Electro steht, dem empfehle ich noch einen Subwoofer dazu.

Song 2: The Last Goodbye – Billy Boyd (aus Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere)

Vokale, sanfte Streicher, tiefer Kontrabass – perfekte Mischung, um Lautsprecher zu testen. Und hier hat mich etwas besonders beeindruckt: Die Edifier bleiben selbst bei extrem niedriger Lautstärke präzise. Viele Speaker verlieren im Leisebetrieb an Struktur – diese nicht. Auch bei hohen Pegeln bleiben sie stabil und klar.

Nach diesen beiden Tests war ich ehrlich gesagt schon fast überzeugt. Und je länger ich weitergehört habe, desto sicherer wurde ich: Die Dinger sind richtig gut.

120 Watt, HiRes-Audio und feine Abstimmung – mit nur einer kleinen Schwäche

Die S1000 MKII leisten insgesamt 120 Watt, haben eine Hi-Res-Zertifizierung und treten akustisch tatsächlich so auf, wie es echte Studio-Monitore tun sollen: neutral, fein, ehrlich. Hier wird nichts „schöngemalt“.

Einziger kleiner Wermutstropfen: Der Bass ist sehr kontrolliert und präzise – aber nicht übermäßig druckvoll. Wer Tiefbass liebt oder oft EDM, Hip-Hop oder wuchtigen Filmsound hört, für den ist ein zusätzlicher Subwoofer sinnvoll.

Ein super Match ist der Edifier T5S. Ich selbst habe ihn zwar nicht im Einsatz, aber viele Nutzer schwören auf das Duo.

Ansonsten aber empfehle ich die Edifier S1000 MKII wirklich gerne - und ich höre liebend gerne Musik mit ihnen.