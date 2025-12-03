Eines der besten PS5-Rollenspiele gibt's jetzt im Top-Angebot: Open World-Hit mit 91 Punkten im Test zum Schnäppchenpreis abstauben!

Es gibt nicht viele Open-World-Rollenspiele, die sich mit diesem PS5-Hit messen können.

Bei Amazon gibt's gerade eines der besten Open-World-Rollenspiele, das ihr auf der PS5 finden könnt, günstig im Angebot. Das Meisterwerk, das in unserem GamePro-Test stolze 91 Punkte abgestaubt hat, könnt ihr euch jetzt in seiner besten Version inklusive umfangreicher Erweiterung schnappen, wodurch ihr rund 100 Stunden beschäftigt sein dürftet. Dafür lohnt sich der Deal-Preis auf jeden Fall:

Alternativ findet ihr den Deal übrigens auch bei MediaMarkt. Beide Händler machen derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Es kann also jederzeit enden. Bei beiden Shops gibt es gerade übrigens noch eine ganze Reihe weiterer großer PS5-Spiele zu günstigen Preisen. Hier ein paar Beispiele:

Schonungslos, riesig und voller Freiheit: Das ist der Rollenspielhit für PS5

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Autoplay

Es geht hier natürlich um die Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, die euch neben dem ohnehin schon 60 bis 70 Stunden langen Hauptspiel auch noch die umfangreiche Erweiterung Phantom Liberty mitliefert, welche euch eine neue Agententhriller-Story mit einem neuen Stadteil namens Dogtown und circa 25 bis 35 zusätzlichen Spielstunden bietet. Das Add-On allein kostet normalerweise schon rund 30€.

Cyberpunk 2077 ist spätestens jetzt, nachdem auf PS5 alle technischen Probleme der Release-Zeit behoben sind, eines der besten Open-World-Rollenspiele, die die Konsole zu bieten hat. Das liegt unter anderem an der packenden Atmosphäre der düsteren, dystopischen Metropole Night City, die von Kriminellen und skrupellosen Konzernen beherrscht wird und trotzdem voller Leben und Details steckt, welche die riesige Spielwelt zu einem glaubhaften Schauplatz machen.

18:54 Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht

Autoplay

Es liegt aber auch an den schonungslosen, erwachsenen und wendungsreichen Geschichten, die CD Projekt, wie schon in der Witcher-Reihe, auch hier wieder meisterhaft zu erzählen versteht und die uns oft vor harte Entscheidungen mit weitreichenden Folgen stellen. Das neue Science-Fiction-Szenario liefert dabei natürlich reichlich Stoff für Storys über die Grenze zwischen Mensch und Maschine, gesetzlose Hacker und eine ausgebeutete Unterschicht.

Auch beim Gameplay habt ihr viele Wahlmöglichkeiten: Dank einer reichen Auswahl an Schusswaffen könnt ihr Cyberpunk 2077 wie einen First Person Shooter spielen. Es gibt jedoch so gut wie immer auch andere Wege, Missionen abzuschließen, vom Schleichen übers Hacking bis hin zur Diplomatie. Je nachdem, welche Rolle ihr spielen möchtet, bietet Cyberpunk 2077 dadurch ein ganz anderes Erlebnis, und genau das macht ein tolles RPG aus.