LEGO zu Weihnachten: Bei MediaMarkt bekommt ihr grad von Harry Potter bis hin zu Star Wars eine Vielzahl cooler Sets günstiger!

Diese niedlichen LEGO-Sets eignen sich perfekt als Weihnachtsgeschenk!

Aufgrund von mangelndem Platz habe ich leider viel zu wenig LEGO-Sets in meiner Wohnung stehen, aber bei dem krassen Angebot von MediaMarkt werde ich schon ein wenig schwach! Hier bekommt ihr aktuell im Weihnachts-Sale eine Vielzahl cooler Modelle und das auch noch zu einem Preis, bei dem man einfach zuschlagen muss. Noch bis zum 26.12. könnt ihr hier richtig Geld sparen und vielleicht den ein oder anderen Punkt auf der Geschenkeliste streichen!

Disney Stitch und Angel als süße LEGO-Sets!

Erst dieses Jahr brachte Disney ein neues Meisterwerk auf die Leinwand, mit dem super niedlichen Stitch Film! Damit feierte das süße, blaue Kerlchen ein wahres Comeback! Ich selbst kenne Stitch noch aus meiner Kindheit und umso nostalgischer bin ich bei diesem zuckersüßen LEGO-Set!

Ich liebe die süße Stitch-Figur und schnappe mir sie vielleicht direkt selbst im Angebot!

Die Figur ist im aufgebauten Zustand etwa 20cm groß und hat 730 Teile. Zudem kommt Stitch mit coolem Zubehör wie eine bunte Eiswaffel, die er in der Hand halten kann und einer süßen Blume, die seinen Kopf ziert! Ein weiteres kleines extra sind die beweglichen Ohren, die ihr entweder nach oben oder nach unten ausrichten könnt!

Ein Stitch kommt selten allein!

Auch die goldige Angel darf natürlich nicht fehlen und kommt mit süßen Accessoires!

Was wäre Stitch ohne seine Angel – ziemlich einsam schätzungsweise! Doch mit dieser knuffigen Figur von Angel ist er nicht mehr so allein! Auch sie kommt mit gut 784 Teilen und misst im aufgebauten Zustand 25cm. Im Gegensatz zu Stitch könnt ihr sie mit einem schwebenden Herz oder einem Schmetterling auf dem Kopf verzieren!

Von Harry Potter bis Star Wars – hier wird wirklich jeder fündig!

Ihr seid keine großen Stitch-Fans? Keine Sorge, denn auch andere beliebte Figuren und Modelle sind mit am Start. Hier findet ihr einen Überblick über meine Highlights aus den MediaMarkt-LEGO-Angeboten: