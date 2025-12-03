LEGO zu Weihnachten: Bei MediaMarkt bekommt ihr grad von Harry Potter bis hin zu Star Wars eine Vielzahl cooler Sets günstiger!

Aufgrund von mangelndem Platz habe ich leider viel zu wenig LEGO-Sets in meiner Wohnung stehen, aber bei dem krassen Angebot von MediaMarkt werde ich schon ein wenig schwach! Hier bekommt ihr aktuell im Weihnachts-Sale eine Vielzahl cooler Modelle und das auch noch zu einem Preis, bei dem man einfach zuschlagen muss. Noch bis zum 26.12. könnt ihr hier richtig Geld sparen und vielleicht den ein oder anderen Punkt auf der Geschenkeliste streichen!Hier kommt ihr direkt zur Weihnachts-Aktion bei MediaMarkt
Disney Stitch und Angel als süße LEGO-Sets!
Erst dieses Jahr brachte Disney ein neues Meisterwerk auf die Leinwand, mit dem super niedlichen Stitch Film! Damit feierte das süße, blaue Kerlchen ein wahres Comeback! Ich selbst kenne Stitch noch aus meiner Kindheit und umso nostalgischer bin ich bei diesem zuckersüßen LEGO-Set!
Die Figur ist im aufgebauten Zustand etwa 20cm groß und hat 730 Teile. Zudem kommt Stitch mit coolem Zubehör wie eine bunte Eiswaffel, die er in der Hand halten kann und einer süßen Blume, die seinen Kopf ziert! Ein weiteres kleines extra sind die beweglichen Ohren, die ihr entweder nach oben oder nach unten ausrichten könnt!Schnappt euch hier das süße Disney Stitch Set im Angebot!
Ein Stitch kommt selten allein!
Was wäre Stitch ohne seine Angel – ziemlich einsam schätzungsweise! Doch mit dieser knuffigen Figur von Angel ist er nicht mehr so allein! Auch sie kommt mit gut 784 Teilen und misst im aufgebauten Zustand 25cm. Im Gegensatz zu Stitch könnt ihr sie mit einem schwebenden Herz oder einem Schmetterling auf dem Kopf verzieren!Zuschlagen und Angel bei MediaMarkt sichern!
Von Harry Potter bis Star Wars – hier wird wirklich jeder fündig!
Ihr seid keine großen Stitch-Fans? Keine Sorge, denn auch andere beliebte Figuren und Modelle sind mit am Start. Hier findet ihr einen Überblick über meine Highlights aus den MediaMarkt-LEGO-Angeboten:
- LEGO Star Wars R2-D2
- LEGO Star Wars Grogu in seiner Repulsorwiege
- LEGO Harry Potter Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter
- LEGO ONE PIECE Das Piratenschiff Flying Lamb
- LEGO Minecraft Der Creeper Bausatz, Mehrfarbig
- LEGO Star Wars Clone Trooper & Battle Droid Battle Pack
- LEGO Ninjago Chaosdrache Donnerzahn