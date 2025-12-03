Eine der größten Brettspiel-Überraschungen des Jahres ist jetzt im Angebot!

Kung-Fu-Meister oder heilige Paladin: In diesem Brettspiel könnt ihr die unterschiedlichsten Charaktere miteinander kombinieren.

Ich war dieses Jahr auf der größten Brettspielmesse der Welt unterwegs und wie jedes Jahr gab es auch dieses Mal einige Spiele, die davor keiner auf dem Schirm hatte, auf der Messe aber komplett einschlagen und die Community begeistern. Genau so ein Spiel ist Tag Team und ihr könnt es euch jetzt im Angebot bei Amazon sichern.

Ein Brettspiel, was an Tekken, Street Fighter und Co. erinnert

Ähnlich wie in verschiedenen Beat 'em Ups treten in Tag Team verschiedene Kämpfer mit unterschiedlichen Stilen gegeneinander an, nur dass ihr hierbei zwei Charaktere gleichzeitig steuert. Insgesamt stehen euch 12 Kämpfer zur Verfügung, aus denen ihr beliebige Kombinationen bilden könnt. Jeder kommt dabei mit seinen eigenen Spezialregeln und Kartendecks um die Ecke, wodurch Abwechslung garantiert ist.

Beispiele gefällig? Gerne doch: Wie wäre es mit dem altehrwürdigen Kampfmeister Wong Fei-Hung, der Konzentrationsmarker auf Gegner oder Verbündete legen kann, die bestimmte Effekte auslösen? Oder dem Berserker Bödvar, der sich in einen mächtigen Bären verwandelt, sobald er genug Wut aufgebaut hat? Kombinieren könnt ihr das zum Beispiel mit einer Piratenkapitänin, deren Fähigkeiten stärker werden, je mehr Schiffe in ihrer Flotte segeln, oder einem gigantischen Lehmgolem, der mit einer gigantischen Menge an Lebenspunkten ausgestattet ist. Ihr seht schon: Die Möglichkeiten sind vielfältig. Aus den 12 Kämpfern könnt ihr 66 einzigartige Kombinationen erstellen.

Wie spielt sich das Brettspiel im Detail?

Tag Team ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, ihr duelliert euch also mit eurem Mitspieler um den Sieg. Der Spielablauf ist dabei denkbar einfach: Nachdem ihr jeweils zwei Charaktere ausgewählt habt, nehmt ihr die beiden passenden Decks zur Hand und nehmt die jeweiligen Startkarten heraus und legt eine Reihenfolge dafür fest. Den Rest der Decks mischt ihr zusammen und legt ihn als Verbesserungsstapel zur Seite. Euer anfängliches Kampfdeck besteht also nur aus zwei Karten.

Anschließend beginnt die Kampfrunde: Ihr deckt beide die oberste Karte eures Kampfdecks auf und führt die Effekte der Karten aus. Ihr könnt angreifen, Angriffe blocken oder einen der unzähligen Spezialeffekte aktivieren. Dann wird die nächste Karte aufgedeckt, und zwar so lange, bis die Kampfdecks leer sind.

Jeder der 12 Kämpfer spielt sich komplett unterschiedlich und hat eigene Stärken und Schwächen.

Dann beginnt die Verbesserungsphase: Jeder Spieler nimmt die obersten drei Karten seines Verbesserungsstapels und wählt eine Karte aus, die er seinem Kampfdeck hinzufügen möchte. Anschließend muss er auch festlegen, an welche Stelle im Deck die Karte platziert werden soll. WICHTIG: Die Kampfdecks werden niemals gemischt, ihr müsst die Position eurer Karten im Deck sehr gut abwägen, da ihr nur so mächtige Kombos in Gang bringen könnt. Timing ist bei diesem Spiel wirklich alles.

Ein perfektes Weihnachtsgeschenk für kompetitive Brettspiel-Fans

Für viele steht bereits fest: Tag Team ist das beste Zwei-Personen-Spiel des Jahres. Und das ganz ohne große Box oder viel aufwendiges Spielmaterial. Sondern einfach nur mit einer guten Idee und einer klasse Umsetzung. Auf Amazon kostet das Spiel gerade unter 20 € und ist damit ein absoluter No-Brainer und sollte definitiv unter eurem Weihnachtsbaum landen.