Von wegen Quidditch: Für Hogwarts Legacy 2 wünscht ihr euch andere Dinge viel lieber

Was für ein Feature sollte Hogwarts Legacy 2 oder ein DLC unbedingt beinhalten? Ihr habt gewählt.

Hogwarts Legacy ist zwar ein Fest für Harry Potter-Fans, aber längst nicht perfekt. Vor allem eine blasse Hauptstory und die fehlende Möglichkeit, selbst Quidditch spielen zu können, gehören zu den Kritikpunkten. Es gibt aber auch noch an anderen Stellen Verbesserungspotenzial, das entweder in einen DLC oder in Hogwarts Legacy 2 (oder wie auch immer es dann heißen wird) zum Tragen kommen kann. So oder so wollten wir von euch wissen, welches Feature ihr euch am aller meisten dafür wünscht.

Quidditch war eines der Themen, dass um den Release herum mit seiner spielerischen Abwesenheit für viel Aussehen sorgte. Trotzdem schaffte es der Zaubersport gerade einmal auf Platz 4. Stattdessen wünscht ihr euch viel mehr die Funktionen, die zu einem besser simulierten und damit authentischeren Schulalltag führen.

Angefangen bei Platz 1: Ihr hättet gerne mehr Möglichkeiten den Alltag in Hogwarts mitzugestalten. Sei es durch interaktiveren Unterricht oder Hauspunkte, die nicht an die Story geknüpft sind. Das Moral-System auf Platz 2 zielt in gewisser Weise mit auf die Hauspunkte ab, würde aber auch so für einen realistischeren Umgang sorgen. Bislang können wir unbeschwert verbotene Flüche nutzen und gemeine Antworten geben, was ohne ein Moral-System jedoch in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Romanzen zwischen Schüler*innen würden ebenfalls dazu beitragen, dass sich Hogwarts mehr wie eine Schule voller Jugendlicher anfühlt.

Uns ergeht es dabei ähnlich:

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy spielt in einem Internat, aber mir fehlt das wuselige Schulleben von GamePro Redaktion

Das Gesamtergebnis

Welches Feature braucht ein DLC oder Nachfolger von Hogwarts Legacy?

mehr Schulalltag (Hauspunkte verdienen, etc.) - 24% mit 426 Abstimmungen Moral-System - 21% mit 364 Abstimmungen Romanzen - 15% mit 264 Abstimmungen Quidditch - 14% mit 244 Abstimmungen spannendere Hauptstory - 12% mit 202 Abstimmungen neue Zauberschule - 6% mit 108 Abstimmungen Patronus-Zauber - 5% mit 82 Abstimmungen permanente Begleiter*innen - 3% mit 50 Abstimmungen

Stimmen insgesamt: 1.740 (Stand: 26. März 2023 gegen 14:25 Uhr)

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Stimmen aus der GamePro-Community

Ihr habt natürlich nicht nur fleißig abgestimmt, sondern eure Meinungen auch in die Kommentare gepackt. So wünscht sich GamePro-User Lockheart beispielsweise auch mehr Schulalltag mit Romanzen, fügt mit der Winkelgasse und London aber auch noch neue Ideen hinzu:

Mehr Schulalltag und/oder Romanzen, klare Sache für mich. Das macht schon Persona für mich immer wieder interessant, oder meinetwegen ein Trails of Cold Steel. Ein wenig „Slice of Life“ schadet einem Spiel in solch einem Setting bzw. Altersstufe des Charakters nicht, ganz im Gegenteil fördert es die Glaubwürdigkeit. Meine Hexe war im Grunde eine Massenmörderin , die kaum bis gar nicht zur Schule gegangen ist. Abstecher in die Winkelgasse und/oder London wäre natürlich auch sehr nice. Lockheart

Statt eine bessere Hauptstory in den Fokus zu rücken, sehnt sich Mr. Tentakeltyp vor allem danach, dass es mehr und ausgefeiltere Nebenquests gibt:

Ich würde mir mittlerweile am ehesten mehr Questreihen wie bei Sebastian, Poppy und Natti wünschen, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Eventuell mehr Questgeber speziell für die einzelnen Häuser (Hauslehrer, Zimmergenossen...), oder unterschiedliche Herangehensweisen an Aufgaben [...]. So hätte man wenigstens gute Gründe, auch mit den anderen Häusern nochmal durchzuspielen. Mr. Tentakeltyp

Mehr ist für euch aber nicht immer gleich besser. Vor allem bei den Open World-Aktivitäten könntet ihr in Zukunft auf einiges verzichten:

Das wichtigste fehlt in der Liste. Weniger Prüfungen von Merlin. Bei Merlins Bart.....war das ein Krampf. Valok88

Wie steht es um Hogwarts Legacy 2 oder einen DLC?

Zum aktuellen Zeitpunkt ist weder ein Nachfolger noch ein DLC für den aktuellen Teil angekündigt, aber die Chancen stehen sehr gut, dass sich das ändert. Dafür ist Hogwarts Legacy einfach zu erfolgreich. Handfeste Neuigkeiten zu DLCs werden wir aber wohl erst erwarten dürfen, wenn Hogwarts Legacy auf allen Plattformen erschienen ist (PS4/Xbox One am 5. Mai und Switch am 25. Juli). Hogwarts Legacy 2 wird dann ohnehin noch ein paar Jahre auf sich warten lassen. Dass Warner es ein "langfristiges Franchise" nennt, klingt aber schonmal vielversprechend.

Habt ihr mit dem Ergebnis gerechnet?