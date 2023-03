Die Badewannen in Hogwarts könnten wirklich mal sauber gemacht werden.

Normalerweise sind Details in Videospielen eine schöne Sache, immerhin lassen sie die Spielwelt lebendiger wirken und geben uns einiges zu entdecken. So ist es auch in Hogwarts Legacy – zumindest normalerweise. Während es in vielen Ecken des Schlosses nämlich Geheimmisse und mehr zu ergründen gibt, hätten wir auf den Blick in die Badewannen dann doch eher verzichten können. Die sind nämlich verdammt eklig.

Ob die Ekel-Badewannen in Hogwarts jemand benutzt?

Darum geht's: Ja, zum Leben in einem Internat wie Hogwarts gehören auch einige weniger schöne Seiten, wie etwa die Gruppen-Badezimmer. Wie schlimm das im Schloss aber tatsächlich aussieht, dürfte vielen Fans gar nicht bewusst gewesen sein.

Zumindest, bis ein Ravenclaw mal einen ganz genauen Blick in die Badewannen im eigenen Gemeinschaftsraum geworfen und ein Bild davon auf Reddit geteilt hat. Wir zumindest würden hier kein Bad nehmen wollen. Aber schaut euch das Bild des Grauens am besten selbst einmal an:

Nicht überall ist es so dreckig

Unter dem Beitrag ist eine rege Diskussion über die Hygiene in Hogwarts Legacy ausgebrochen. Anscheinend sieht es nämlich nicht überall so schlimm aus wie bei Ravenclaw. Ein Gryffindor etwa berichtet davon, dass die bronzenen Badewannen im eigenen Gemeinschaftsraum sehr viel sauberer seien, während viele Slytherins sich darüber beschweren, dass ihr Badezimmer überhaupt nicht in ihrem Gemeinschaftsraum liegt.

Bei einem sind sich viele Fans aber einig: Die einzig wirklich schönen Badezimmer in Hogwarts Legacy sind den Vertrauensschüler*innen vorbehalten. Nicht nur hat die Wanne dort Pool-Größe, sondern kann auch mit bunten Seifenblasen befüllt werden. Kein Wunder, dass der Dreck-Bottich der Ravenclaws da nicht mithalten kann.

Was ist das ekligste Detail, das ihr bisher in Hogwarts Legacy gefunden habt?