In Hogwarts Legacy könnt ihr die Große Halle in Gryffindor-Farben hüllen

Die große Halle wird in euren Hausfarben dekoriert, wenn ihr es nicht verpasst.

Wenn die große Halle in Hogwarts Legacy in den Farben eures Hauses dekoriert wird, sieht das richtig schick aus. Allerdings kann es leicht passieren, dass ihr das ganze Spektakel verpasst. Ihr müsst nämlich in einer Quest eine bestimmte Interaktion auslösen, die ihr leicht übersehen könnt.

Spoilerwarnung: Der Artikel enthält leichte Spoiler zu einer Quest, die ihr erst im letzten Drittel des Spiels meistert.

Festliche Haus-Deko für die große Halle

Reddit-User Unlucky-Dare4481 war wie es aussieht wirklich "unlucky", also hatte kein Glück. Der User macht nämlich auf eine Interaktion aufmerksam, die er oder sie wahrscheinlich verpasst hat, wie der Kommentar: "Umso mehr du weißt..." schließen lässt.

Darunter ist eine von gamerant.com kopierte Beschreibung zu sehen, die erklärt, wie es funktioniert, dass die große Halle in euren Hausfarben dekoriert wird.

Die Möglichkeit die Halle dekorieren zu lassen, gibt es in der Quest "Das Vielsaft Komplott". In der Mission müsst ihr euch mittels Vielsaft-Trank als Schulleiter Black ausgeben. Im Verlauf sprecht ihr mit dem Hauself Scrope. Aber bevor ihr das tut, müsst ihr eben mit dem Rednerpult interagieren. Nur dann wird die Halle mit euren Hausfarben dekoriert.

Und so sieht das beispielsweise aus, wenn mit Slytherin-Bannern dekoriert wird:

Die Große Halle mit Slytherin-Bannern (Bildquelle: https://www.reddit.com/r/hogwartslegacyJKR/comments/11ag1ws/the_polyjuice_plot_has_to_be_the_best_quest_in/)

Fans bedauern, es verpasst zu haben

In der Diskussion unter dem Beitrag diskutieren die Spielenden darüber, wie leicht oder schwer die Interaktion zu verpassen ist. Beanie_0 merkt beispielsweise an:

Ich habe das instinktiv gemacht? Ich dachte, du musst das für die Quest, lol.

UnexpectedRanting bedauert dagegen:

Ich habe den Prompt gesehen, aber das Spiel hat mich stattdessen mit dem Elf reden lassen, was Mist war.

Auch weitere User diskutieren. Während manche sich wundern, wie andere Spielende das übersehen können, ist einigen genau das passiert. Fest steht auf jeden Fall, dass sich diese Interaktion verpassen lässt.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Während Fans auf Xbox Series X/S und PS5 bereits viel Zeit hatten, in und um Hogwarts herum zu erkunden, kommen Besitzer*innen von Last Gen-Konsolen erst in Kürze zum Zug. Die Versionen für PS4 und Xbox One erscheinen am 5. Mai und Switch-Besitzer müssen sich sogar noch bis zum 25. Juli gedulden.

Habt ihr die Halle dekoriert oder habt ihr den Prompt dafür in der Quest auch übersehen?