Seltene Szene: Hogwarts Legacy-Spieler verfüttert aus Versehen arme Kuh an riesigen Drachen

In Hogwarts Legacy könnt ihr in der Open World nicht nur auf Drachen treffen – ihr könnt sie sogar füttern.

In Hogwarts Legacy gibt es Drachen. So weit, so unspektakulär – wahrscheinlich habt ihr die entsprechende Quest mit Schülerin Poppy schon gespielt. Aber wusstet ihr, dass Drachen auch außerhalb davon in freier Wildbahn umher düsen? Viele Fans sind in 100 Stunden nie einem begegnet. Was dieser Spieler hier erlebt hat, ist aber ganz besonders kurios und witzig.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy und generell Harry Potter-Spielen kommt indirekt Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy. Wie und warum wir trotzdem drüber schreiben, lest ihr hier.

Wenn es hiervon kein Video gäbe, würden wir es kaum glauben

Darum geht's: In der Open World von Hogwarts Legacy könnt ihr viel entdecken. Dazu zählt auch ein riesiger Drache, dem ihr begegnen könnt. Er fliegt durch die Gegend oder trinkt aus einem See. Allerdings wohl nur sehr selten: Die meisten Spieler*innen bekommen ihn auch in vielen, vielen Stunden gar nicht zu Gesicht.

Falls ihr den Drachen seht, ist das eigentlich an sich schon spektakulär genug. Es geht aber noch doller, als das majestätische Wesen einfach nur zu sehen. Dieser Fan hier hat dem Tier aus Versehen direkt eine Kuh verfüttert.

Aber eines nach dem anderen. In einem Video von Redditor smogtownthrowaway fliegt der Zauberlehrling nichts ahnend durch die Gegend. An einem zufällig ausgewählten Ort legt er ein Päuschen ein und entdeckt Kühe. Die lassen sich bekanntermaßen mit einem Zauber umdrehen (es gibt sogar eine Trophäe dafür).

In genau diesem Moment, als Blorp McFlorp (!) die arme Kuh ärgert, saust ein Drache heran und schnappt sich die Kuh. So war das jedenfalls nicht geplant und die Überraschung war perfekt. Im Beitrag schreibt er zur Szene:

"Also ich bin Level 36 (35 zur Zeit der Aufnahme) und habe noch nie einen davon im Spiel gesehen..."

Hier könnt ihr euch den Überraschungsangriff von oben ansehen:

Extrem seltenes Ereignis: In den Kommentaren schreiben dann auch haufenweise andere Spieler*innen, wie selten dieses Ereignis sein muss. Eine Person gibt an, selbst bei 100 % Vollständigkeit und allen Trophäen noch nie einen Drachen außerhalb der Quest gesehen zu haben. Dasselbe gibt es noch mit diversen Kommentaren von Leuten mit vielen Spielstunden.

Gleichzeitig amüsieren sich viele Hogwarts Legacy-Spieler*innen auch königlich über diese Verkettung ungünstiger Umstände. Einer der Top-Kommentare dreht sich darum, dass der Drache die Kuh bestimmt nur retten wollte. Genau das halten wir auch für am wahrscheinlichsten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute...

Habt ihr auch schon einen Drachen in der Open World gesehen?