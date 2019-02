Hollow Knight: Silksong - Fans der ersten Stunde erhalten Spiel gratis

In einer Woche voller großer Neuerscheinungen sind es oft die kleinen Spiele, die leider viel zu wenig Aufmerksamkeit erhalten. So ist euch hoffentlich nicht entgangen, dass Team Cherry mit Hollow Knight: Silksong den Nachfolger eines der besten Metroidvanias aller Zeiten angekündigt hat. Ich gehe sogar noch weiter und sage, Hollow Knight ist eines der besten Spiele der letzten Jahre. Wer also eine PS4, Xbox One oder Switch zu Hause hat, sollte sich das Spiel ganz oben auf seine Wunschliste setzen.

Tolle Aktion für Fans

Hollow Knight wurde im Jahr 2014 über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert. Dank einer kleinen Gemeinde von 2.158 Unterstützern kam genug Geld für die Entwicklung zustande. Bis heute hat sich das Spiel stolze 2,8 Millionen Mal verkauft.

Als großes Dankeschön für all jene, die damals an das Spiel und Team Cherry geglaubt haben, gibt es eine echt schöne Aktion. Die Fans der ersten Stunde erhalten Silksong nämlich gratis. Zuvor sollte per Stretch Goal festgelegt lediglich ein weiterer spielbarer Charakter mit neuen Fähigkeiten und Quests nachgereicht werden. Der DLC wurde laut der Entwickler allerdings mit der Zeit zu groß und letzten Endes zu Silksong, dem Sequel zu Hollow Knight.

Alle Infos zu Hollow Knight: Silksong

Im Sequel spielt ihr Käferdame Hornet, die ihr bereits im ersten Teil kennengelernt habt. Wie ihr im Trailer seht, tänzelt Hornet schwungvoll durch die Lüfte und zieht sich mit ihrere Waffe von Gegner zu Gegner.

Wann erscheint Silksong? Das Release-Datum ist aktuell noch nicht bekannt.

Silksong spielt in einem neuen Königreich mit über 150 frischen Gegnertypen und Bossen. Wie schon im Vorgänger erkundet ihr die Welt, lernt neue Fähigkeiten, trefft auf freundliche Käfer und schlagt euch durch knackige Feinde.

Besonders cool: Habt ihr das Spiel beendet, könnt ihr euer Können im Silk Soul-Modus testen. Laut Team Cherry erwartet euch hier eine einzigartige, herausfordernde Erfahrung.

Hollow Knight: Silksong erscheint für Nintendo Switch und PC. Sollten wir neue Informationen zum Release erhalten, geben wir euch Bescheid.

Freut ihr euch auf Silksong?