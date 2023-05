Hollow Knight Silksong-Release erneut verschoben - und ich bin so unendlich froh darüber

Bis zum Release von Hollow Knight Silksong wird es noch eine Weile dauern.

Kommt es, kommt es nicht? Da Hollow Knight Silkong im vergangenen Jahr während eines Microsoft Showcase unter den Spielen aufgeführt wurde, die bis Juli 2023 das Licht der Welt erblicken, wurde in den vergangenen Wochen in den Käferforen dieser Welt eifrig über einen baldigen Release spekuliert.



Seit wenigen Stunden wissen wir, Hornet wird sich für den Antritt ihres hoffentlich fantastischen Abenteuers noch ein wenig Zeit lassen – und das ist, wie ich finde, eine ganz vorzügliche Entscheidung von ihr und zwar aus zweierlei Gründen.

Dennis Michel Für Dennis ist Hollow Knight mit seiner fantastischen Atmosphäre, seinem hübschen Grafikstil und seinen überaus fordernden Bosskämpfen eines der besten Spiele aller Zeiten. Davon ab ist er großer Metroidvania-Fan und liebt es, wenn die Map in einem solchen Spiel clever und übersichtlich gestaltet ist – so viel zuletzt beispielsweise im hervorragenden Metroid Dead.

"Wir nehmen uns die Zeit" - Gut so!

Die offizielle Meldung stammt von Matthew Griffin, der für Entwickler Team Cherry das Publishing & Marketing von Silksong übernimmt. Er schreibt via Twitter:

Hey Leute, nur ein kurzes Update zu Silksong. Wir hatten geplant, das Spiel in der ersten Jahreshälfte zu veröffentlichen, aber die Entwicklung geht weiter. Wir sind begeistert, wie sich das Spiel entwickelt, und es ist ziemlich groß geworden, also wollen wir uns die Zeit nehmen, das Spiel so gut wie möglich zu machen. Erwartet weitere Details von uns, sobald wir der Veröffentlichung näher kommen.

Natürlich ist es immer blöd, wenn sich die Veröffentlichung eines so heiß ersehnten Spiels so lange nach hinten verschiebt – erst recht, nachdem Silksong bereits 2019 mit einem tollen Trailer (siehe unten) angekündigt wurde.

Doch viel lieber warte ich noch eine Weile, als erneut ein unfertiges, technisch unsauberes Spiel zu spielen. Das ist in den vergangenen Monaten und Jahren nämlich erschreckend oft passiert.

Redfall und Jedi Survivor als aktuelle Beispiele. Dabei geht es uns als Konsolenzocker mit Blick rüber zum PC noch verhältnismäßig gut.

2:03 Hollow Knight: Silksong - Trailer zum Sequel zeigt neue Heldin Hornet - Trailer zum Sequel zeigt neue Heldin Hornet

Nach Diablo 4, Zelda und Co ist eh mehr Zeit

Wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich über die Verschiebung sogar unendlich froh. Denn schaue ich mir alle die Spiele an, die noch bis Juli 2023 erscheinen, dann hätte es gut und gerne sein können, dass Hollow Knight Silksong – vorausgesetzt es ist auch ein tolles Spiel – zwischen Diablo 4, Zelda: Tears of the Kingdom und Final Fantasy 16 doch nicht ganz die Aufmerksamkeit abbekommen hätte, die es vielleicht verdient hat.

Für mich als alter Formel 1-Fan erscheint zudem noch F1 2023, daher: ein Release im Winter diesen Jahres, das wäre doch eine fantastische Sache. Schön mit weihnachtlicher Deko und eingemummelt unter eine warme Decke ein wenig Silksong spielen, damit könnte ich durchaus leben.

Wie seht ihr das? Wann wäre für euch ein guter Zeitpunkt für den Release von Silksong?