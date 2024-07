Hollow Knight: Silksong-Fans haben es satt, auf die Veröffentlichung des Spiels zu warten und bauen es kurzerhand einfach in Minecraft selbst

Wieder einmal beweist das Internet, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Nun schafft es auch Hornet aus Hollow Knight in die weite Welt von Minecraft.

Wenn ihr sehnsüchtig auf das nächste Hollow Knight-Spiel wartet, dann muss ich euch nicht erklären, wie mühsam das sein kann. Die erste Ankündigung von Hollow Knight: Silksong war im Jahr 2019. In dem Jahr ist zur E3 auch eine spielbare Demo erschienen, welche die Fans im Hinblick auf den Release positiv gestimmt hat. Fünf Jahre und wenige Updates später warten wir immer noch.

Auch wenn dieses aktuelle Update weder von den Entwickler*innen von Team Cherry stammt, noch etwas mit dem Spiel selbst zu tun hat, könnte es die Wartezeit bis zum heißerwartetem Titel aber etwas angenehmer gestalten.

Ihr könnt bald die Hollow Knight: Silksong-Demo in Minecraft spielen

Der YouTuber Primacon hat nämlich ein Projekt gestartet, in dem er die beiden Levels Deep Dock und Moss Grotto inklusive ihrer beiden Bossgegner Lace und Mossmother von der 2019er E3-Demo in Minecraft zur Verfügung stellen will. Als Bonus könnt ihr nicht nur die Kontrolle über Hornet übernehmen, sondern auch über den Knight. Einen Koop-Modus soll das Projekt ebenfalls bekommen.

Das Ganze hat er bei Clouser in Auftrag gegeben, der nicht nur Erfahrungen im Nachbauen und Codieren von Minecraft-Maps hat, sondern auch bereits selbst Teile von Hollow Knight in Minecraft nachgebaut hat. Weiter ist auch NoteBlockMatt involviert, der den Soundtrack “Lace“ von Silksong in Minecraft gecovert hat.

In diesem Video stellt Primacon euch das Projekt genauer vor:

Ist Silksong auf Minecraft schon erschienen? Obwohl Primacon das Spiel im Video für den 21. Juli 2024 angekündigt hat, ist es Stand jetzt (24. Juli) noch nicht erschienen. Wir rechnen jedoch nicht mit derselben Wartezeit wie beim originalen Silksong. Primacon hat nämlich auf X (ehemals Twitter) am 23. Juli einen Beitrag abgesetzt, indem er erklärt hat, dass das Spiel fertig sei.

Er sei auch schon an einem Video dazu dran. Wir rechnen mit einer zeitgleichen Veröffentlichung vom Video und der spielbaren Demo von Hollow Knight: Silksong in Minecraft.

Wartet ihr noch aktiv auf Hollow Knight: Silksong oder ist für euch das Momentum dafür mittlerweile verflogen?