Das ewige Schweigen haben Silksong-Fans nicht verdient

Hollow Knight: Solksong lässt weiter auf sich warten.

Über fünf Jahre ist es her, dass Team Cherry Silksong, den – ursprünglich als DLC geplanten – Nachfolger des gefeierten Metroidvanias Hollow Knight offiziell angekündigt hat. Im Anschluss folgten ein E3-Auftritt, ein umfangreicher Artikel im Edge-Magazin und ein neuer Trailer auf dem Xbox-Showcase 2022. Danach … ja, gar nicht mal so viel mehr.

Dazwischen gibt es zwar immer wieder kurze Momente der Aufregung, etwa wenn mein Telefon anzeigt, dass der X-Account von Team Cherry etwas veröffentlicht hat, leider versteckten sich hinter den Benachrichtigungen aber immer nur Retweets von diversen Merchandise-Anbietern. So sehr ich meine Hollow Knight-Figuren und den anderen Schnickschnack mag – langsam bin ich im Bezug auf die Stille des australischen Studios wirklich frustriert.

Unser Preview-Video zu Silksong könnt ihr euch übrigens hier ansehen:

12:30 Hollow Knight: Silksong - Preview zum Nachfolger des Soulslike-Metroidvania-Highlights

Das hat die Community nicht verdient

Um das zuerst nochmal klar zu machen: Mir geht es hier nicht darum, dass ich Silksong bestenfalls gleich heute spielen möchte. Das wäre toll, aber hey – das kleine Team soll sich bitte so viel Zeit nehmen, wie es eben braucht. Auch wenn das bedeutet, dass sogar Metroid 4 vorher erscheint und die Entwicklung am Ende vielleicht länger dauert als die von Duke Nukem Forever.

Was mich mittlerweile aber wirklich massiv nervt, ist, wie sehr Team Cherry die Community beim Entwicklungsprozess ignoriert. Der letzte Eintrag auf der eigenen Homepage ist vom 13.12.2019 und wünscht ‘Frohe Weihnachten’, aus dieser Zeit stammt auch der letzte eigene Social-Media Eintrag. Seitdem: Funkstille.

Dabei wäre es dank der sozialen Medien so einfach wie noch nie, kleine Updates oder Lebenszeichen von sich zu geben. Ein Screenshot hier und ein Status-Update, das über “Ja, wir arbeiten noch dran” hinaus geht, dort. Irgendetwas, das sagt: “Wir sehen euch, eure Begeisterung und freuen uns darüber! Habt noch etwas Geduld, Silksong kommt!”, denn nicht weniger haben die Fans verdient.

Die Silksong Community ist super

Hollow Knight- und Silksong-Fans sind ein bunter Haufen, der aus tausenden kreativen, witzigen und begeisterten Menschen besteht, die jeden Tag neue Inhalte teilen und ihre ganz eigene Art gefunden haben, um mit der langen Warterei umzugehen.

So zählt der X-Account ‘Is Silksong Out Yet?’ die Tage, bis das Spiel erscheint, YouTuber moosbag erstellt tolle Lore- und Hintergrundvideos zum Hollow Knight-Universum und auf Daily Silksong News werden jeden Tag die kleinsten (vermeintlichen) Info-Schnipsel gesammelt.

Vor jedem großen Showcase ist es mittlerweile zum Meme geworden, dass im Chat laut nach Silksong gerufen wird und auch wir denken sofort an Hornet und ihre Nadel, wenn die nächste Nintendo Direct angekündigt wird und drücken die Daumen.

Deswegen nochmal folgende Nachricht an Team Cherry: Nehmt euch alle Zeit der Welt, aber holt uns doch bitte zumindest ins Beiboot. Sonst müssen wir noch den allmächtigen Zote nach Australien schicken, um euch an uns zu erinnern! In diesem Sinne: “Wata Wata Papa Nada!”