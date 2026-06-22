Kostenlose Pokémon-Alternative der Genshin Impact-Macher präsentiert neues Gameplay

Von Honkai: Nexus Anima gibt es jetzt mehr zu sehen und ihr könnt euch für die kommende Beta registrieren.

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
22.06.2026 | 14:44 Uhr

Neues Gameplay zu Honkai: Nexus Anima ist da. Neues Gameplay zu Honkai: Nexus Anima ist da.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Während Pokémon-Fans geduldig auf Wind und Welle warten, sind im Hintergrund gleich mehrere kostenlose Alternativen in Arbeit. Neben Aniimo meldet sich jetzt auch Honkai: Nexus Anima mit neuem Gameplay zurück und öffnet zugleich die Tore für einen kommenden Beta-Test.

Was ist Honkai Nexus Anima?

Honkai Nexus Anima gehört zusammen mit Genshin Impact und Honkai: Star Rail zur Hoyoverse-Marke. Der Fokus des neuen Spiels liegt nun allerdings auf dem Sammeln knuddeliger Monster, die ihr auch in Kämpfen gegeneinander antreten lasst.

Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch im neuen Gameplay-Trailer anschauen, der zugleich ein paar grafische Veränderungen im Vergleich zu früheren Aufnahmen zeigt.

Video starten 4:00 Honkai Nexus Anima zeigt, was sich bei der Pokémon-Alternative in den letzten Monaten alles getan hat

Als Alleinstellungsmerkmale bringt Honkai Nexus Anima nicht nur den Anime-Look mit, sondern vor allem auch das Kampfsystem. Hier erwarten euch nämlich weder klassische rundenbasierte Kämpfe wie in Pokémon, noch schnelle Echtzeit-Action wie in Aniimo.

Stattdessen setzt das Entwicklerteam auf ein Auto-Chess bzw. Auto-Battler-System. Ganz in der Tradition von League of Legends TFT und Co. prügeln sich eure Monster also von ganz allein im Ring.

Ihr kümmert euch vorher lediglich um die Teamkomposition und die Positionierung eurer Wesen. Außerdem könnt ihr von der Seitenlinie aus selbst mit aktiven Fähigkeiten Einfluss auf das Getümmel nehmen, was auch im Gameplay-Video zu sehen ist.

Auch interessant:
Honkai Nexus Anima: Release, Preis und Plattformen der neuen Pokémon-Alternative des Genshin Impact-Studios
von Maximilian Franke
Honkai Nexus Anima: Release, Preis und Plattformen der neuen Pokémon-Alternative des Genshin Impact-Studios
Neue Pokémon-Alternative Aniimo präsentiert ihre schicke Unreal Engine 5-Open World und zumindest grafisch müssen sich Pokémon Wind und Welle warm anziehen
von Maximilian Franke
Neue Pokémon-Alternative Aniimo präsentiert ihre schicke Unreal Engine 5-Open World und zumindest grafisch müssen sich Pokémon Wind und Welle warm anziehen

Wie steht es um Mikrotransaktionen?

Da es sich um einen Hoyoverse-Titel handelt, solltet ihr mit Gacha-Elementen rechnen. Wie genau die Glücksspiel-Mechanik im Spiel eingebaut sein wird, ist aktuell nicht bekannt.

In der vergangenen Beta war noch kein Ingame-Shop enthalten und auch beim kommenden Evolution Test scheint dieser weiterhin zu fehlen.

Mehr zur neuen Beta-Registrierung erfahrt ihr auf der zweiten Seite.

Freut ihr euch auf Honkai: Nexus Anima oder seid ihr erstmal noch skeptisch?

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Honkai: Nexus Anima

Honkai: Nexus Anima

Genre: Adventure

Release: 2026 (PC, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 33 Minuten

Kostenlose Pokémon-Alternative der Genshin Impact-Macher präsentiert neues Gameplay

vor 2 Stunden

Honkai Nexus Anima zeigt, was sich bei der Pokémon-Alternative in den letzten Monaten alles getan hat

06.09.2025

Honkai Nexus Anima: Release, Preis und Plattformen der neuen Pokémon-Alternative des Genshin Impact-Studios

04.09.2025

Honkai: Nexus Anima - Gameplay-Trailer der Pokémon-Alternative zeigt Monster, Open World und Kämpfe

29.08.2025

Pokémon-Alternative von den Genshin Impact-Machern: Nexus Anima ist ein neuer Konkurrent mit schicker Grafik
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
gamescom 2026: Alle bestätigten Aussteller in der Übersicht   1

vor 16 Minuten

gamescom 2026: Alle bestätigten Aussteller in der Übersicht
Kostenlose Pokémon-Alternative der Genshin Impact-Macher präsentiert neues Gameplay

vor 32 Minuten

Kostenlose Pokémon-Alternative der Genshin Impact-Macher präsentiert neues Gameplay
Final-Fantasy-7-Director hat Revelation 40 Mal durchgespielt und weint immer an derselben Stelle

vor 2 Stunden

Final-Fantasy-7-Director hat Revelation 40 Mal durchgespielt und weint immer an derselben Stelle
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Juni 2026)   6     10

vor 5 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Juni 2026)
mehr anzeigen