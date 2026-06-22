Kostenlose Pokémon-Alternative der Genshin Impact-Macher präsentiert neues Gameplay

Neues Gameplay zu Honkai: Nexus Anima ist da.

Während Pokémon-Fans geduldig auf Wind und Welle warten, sind im Hintergrund gleich mehrere kostenlose Alternativen in Arbeit. Neben Aniimo meldet sich jetzt auch Honkai: Nexus Anima mit neuem Gameplay zurück und öffnet zugleich die Tore für einen kommenden Beta-Test.

Was ist Honkai Nexus Anima?

Honkai Nexus Anima gehört zusammen mit Genshin Impact und Honkai: Star Rail zur Hoyoverse-Marke. Der Fokus des neuen Spiels liegt nun allerdings auf dem Sammeln knuddeliger Monster, die ihr auch in Kämpfen gegeneinander antreten lasst.

Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch im neuen Gameplay-Trailer anschauen, der zugleich ein paar grafische Veränderungen im Vergleich zu früheren Aufnahmen zeigt.

4:00 Honkai Nexus Anima zeigt, was sich bei der Pokémon-Alternative in den letzten Monaten alles getan hat

Autoplay

Als Alleinstellungsmerkmale bringt Honkai Nexus Anima nicht nur den Anime-Look mit, sondern vor allem auch das Kampfsystem. Hier erwarten euch nämlich weder klassische rundenbasierte Kämpfe wie in Pokémon, noch schnelle Echtzeit-Action wie in Aniimo.

Stattdessen setzt das Entwicklerteam auf ein Auto-Chess bzw. Auto-Battler-System. Ganz in der Tradition von League of Legends TFT und Co. prügeln sich eure Monster also von ganz allein im Ring.

Ihr kümmert euch vorher lediglich um die Teamkomposition und die Positionierung eurer Wesen. Außerdem könnt ihr von der Seitenlinie aus selbst mit aktiven Fähigkeiten Einfluss auf das Getümmel nehmen, was auch im Gameplay-Video zu sehen ist.

Wie steht es um Mikrotransaktionen?

Da es sich um einen Hoyoverse-Titel handelt, solltet ihr mit Gacha-Elementen rechnen. Wie genau die Glücksspiel-Mechanik im Spiel eingebaut sein wird, ist aktuell nicht bekannt.

In der vergangenen Beta war noch kein Ingame-Shop enthalten und auch beim kommenden Evolution Test scheint dieser weiterhin zu fehlen.

Mehr zur neuen Beta-Registrierung erfahrt ihr auf der zweiten Seite.

Freut ihr euch auf Honkai: Nexus Anima oder seid ihr erstmal noch skeptisch?