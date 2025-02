Spieler findet gleich 9 Exemplare des gleichen PlayStation-Exklusives im Müll und ist verwirrt - doch dahinter steckt wohl eine dreiste Masche aus dem Einzelhandel

Hinter diesem Fund könnte eine simple Schmuggel-Masche stecken.

Stellt euch vor, ihr lauft an einem verschlafenen Montagabend an einem Müllcontainer vorbei und findet darin nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern gleich neun (!) originalverpackte Exemplare eines PlayStation-Spiels. Genau das ist Redditor "trashy-yupp" passiert.



Der Glückspilz hat ganze neun Kopien der PS4-Version des Open World-Abenteuers Horizon Forbidden West im Müllcontainer entdeckt und zeigt seine "Beute" auf einem Foto:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was wohl hinter dem kuriosen Fund steckt

Wertlos ist der 2022 veröffentlichte PlayStation-Exklusiv-Titel mit einem Metascore von 88 ganz sicher nicht – Hinter diesem kuriosen Fund steckt wohl eine für den Einzelhandel übliche Masche.

In der Kommentarsektion melden sich mehrere User zu Wort und stellen die Vermutung auf, dass es sich bei den neun Horizon-Spielen eigentlich um die "Schmuggelware" eines Elektronikshop-Mitarbeitenden handeln könnte. Mehrere Personen bestätigen unter dem Post, dass es im Einzelhandel offenbar verbreitet sei, Ware auszusortieren, wegzuwerfen und nach Feierabend in die eigene Tasche zu stecken, um diese dann anschließend zu verkaufen oder privat zu gebrauchen.

Forbidden West wird im PS Store aktuell zum Vollpreis angeboten. Womöglich wollte hier jemand also ein dickes eBay- oder Hinterhofgeschäft starten. Das ist aber reine Spekulation.

1:00 Horizon Forbidden West: Actiongeladener Render-Trailer zeigt Aloy auf Flugmaschine

Autoplay

Das Ganze erinnert an ähnliche Geschichte, über die wir erst vor wenigen Tagen berichteten: Dabei geht es um einen Shop-Mitarbeiter, der nach eigenen Angaben gleich acht PlayStation 2-Konsolen mitnehmen durfte, nachdem diese eigentlich vom Laden aussortiert wurden und verschrottet werden sollten.

Nun fragt ihr euch sicherlich, ob derartige Aktionen überhaupt legal sind. Die Antwort darauf lautet "nein, eigentlich nicht".

Kollege Chris hat es im oben verlinkten Artikel bereits prima aufgedröselt, hier aber noch einmal die Kurzfassung: Compliance-Richtlinien in Unternehmen sollen eigentlich verhindern, dass Mitarbeitende Geschenke von ihrer Firma bekommen, um keine Korruption oder Steuerschlupflöcher aufkommen zu lassen. Beispielsweise darf eine mitarbeitende Person in einem Elektronik-Shop also nicht einfach Konsolen oder Spiele erhalten und diese anschließend zum Eigengebrauch mit nach Hause nehmen.

Und weil's irgendwie zum Thema passt und wir die Idee feiern, findet ihr hier die Liste der größten "Müllspiele":

Mehr zum Thema Die Top 5 der größten Müllspiele - Diese Titel sind nicht für die Tonne! von Dennis Michel

Dies ist letztendlich der Grund, weshalb viele Läden aussortierte Produkte am Ende wegwerfen und verschrotten. Trotz dieser Richtlinien kommt es im Einzelhandel offenbar regelmäßig vor, dass übrig gebliebene bzw. nicht mehr zum Verkauf stehende Ware einfach unter der Belegschaft verlost wird oder Mitarbeitende den Umweg über den Müllcontainer gehen und entsprechende Artikel mit nach Hause nehmen.