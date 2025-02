Die Top 5 der größten Müllspiele - Diese Titel sind nicht für die Tonne!

GTA 4 zählt definitiv zu den größten Müllspielen aller Zeiten.

Seit Großwerden der Videospiele in den frühen 1970er-Jahren sind so allerhand Müllspiele erschienen. Mal geht es dabei um einzelne Gameplay-Mechaniken, mal ist aber auch der Schauplatz des Geschehens so richtig müllig.

Wir sind daher einmal in uns gegangen, haben unseren Geruchssinn geschärft und wollen heute ein und für alle Mal die Frage nach den größten Müllspielen aller Zeiten klären.

Platz 5: We Love Katamari

We Love Katamari ist ein echter Klassiker der Müllspiele.

Release: 2005 (erstmals)

2005 (erstmals) Plattformen: PS2

PS2 Genre: Puzzle-Spiel

Den Start macht We Love Katamari, also ein echter Müllspiel-Klassiker, der vor allem durch seine absolut zugemüllten Level in keiner Bestenliste fehlen darf. Von vergammeltem Essen über kunterbunten Nippes, jeder Teil der legendären Puzzle-Reihe lässt das Herz eines jeden Müllspiel-Fans höher schlagen.

Platz 4: Coral Island

Was ein Trash! Coral Island ist echt voller Müll.

Release: 2023

2023 Plattformen: PS5, Xbox Series, PC

PS5, Xbox Series, PC Genre: Lebenssimulation

"Noch mülliger als Katamari, geht das überhaupt?", fragt ihr euch sicher. Und ob das geht! In der fantastischen Lebenssimulation Coral Island könnt ihr gleich das ganze Meer vom Müll befreien und ihn im Sinne der Umwelt recyceln. Aber auch an Land bekommen Müllspiel-Fans genug zu tun, hier gibt es jede Menge zum Aufräumen.

Platz 3: Fallout 4

In Fallout 4 können wir manchmal vor lauter Müll kaum noch das Ödland erblicken.

Release: 2015

2015 Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Genre: Action-Rollenspiel

Bei Fallout 4 dürften Fans der Rollenspiel-Reihe einer Meinung sein. Vom Gameplay bis zur Spielwelt, was Bethesda hier gezaubert hat, ist feinster Müll. Mal ganz davon abgesehen, dass im Grunde das ganze Commonwealth als apokalyptische Spielwiese im Grunde eine einzige Müllhalde ist.

Sogar beim so wichtigen Crafting sind wir auf all den Trash angewiesen. Sei es, um uns ein richtig muckeliges Dörfchen zu bauen oder uns die beste Rüstung im Spiel an den von leckerer Nuka Cola geformten Körper zu schweißen.

Platz 2: GTA 4

GTA 4 darf auf der Liste der größten Müllspiele natürlich nicht fehlen.

Release: 2008

2008 Plattformen: PS3, Xbox 360, Xbox One, PC

PS3, Xbox 360, Xbox One, PC Genre: Open World-Action

Wir nähern uns dem Spitzenplatz, auf den es Rockstars legendäres Open World-Spiel nur ganz knapp nicht geschafft hat – und das, obwohl wir durch ganz Liberty City mit einem Müllwagen brettern können. Nicht nur das, eine gewisse Person aus der GamePro-Redaktion (Linda) hatte ihren größten Spaß, in GTA 4 Dosen aus den Mülleimern zu klauen und damit ahnungslose Passanten zu bewerfen.

Platz 1: Deponia

Deponia ist das größte Müllspiel aller Zeiten. Glückwunsch, Rufus!

Release: 2012

2012 Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Genre: Point'n Click-Adventure

Hier ist wirklich alles müllig! Unangefochten an der Spitze der größten Müllspiele aller Zeiten, wie könnte anders sein, ist natürlich Daedalics Point 'n Click-Meisterwerk Deponia – schließlich schlendern wir mit Held Rufus über einen kompletten Müllplaneten.

Diese Spiele haben es knapp nicht in die Liste geschafft

1:01 Under the Waves - Trailer zum neuen narrativen Unterwasser-Abenteuer - Trailer zum neuen narrativen Unterwasser-Abenteuer

Under the Waves : Im Unterwasser-Abenteuer können wir im Sinne des Umweltschutzes den Meeresboden von Müll befreien.

: Im Unterwasser-Abenteuer können wir im Sinne des Umweltschutzes den Meeresboden von Müll befreien. Raft: Wollen wir im Survival-Spiel unser Floß vergrößern, muss dafür der Müll aus dem Meer gefischt werden.

Wollen wir im Survival-Spiel unser Floß vergrößern, muss dafür der Müll aus dem Meer gefischt werden. Die Sims : Sind wir in der Lebenssimulation zu lange damit beschäftigt, Leuten die Leiter aus dem Pool zu mopsen, quillt der Müll mal schnell über und verpestet die ganze Bude.

: Sind wir in der Lebenssimulation zu lange damit beschäftigt, Leuten die Leiter aus dem Pool zu mopsen, quillt der Müll mal schnell über und verpestet die ganze Bude. House Flipper 2 : Um unser Traumhaus auf Hochglanz zu bringen, muss erst einmal der ganze Müll aus der Butze.

: Um unser Traumhaus auf Hochglanz zu bringen, muss erst einmal der ganze Müll aus der Butze. Another Crab's Treasure: Der kleinen Krabbe Krill dient Müll als Rüstung, Waffe, Währung, eigentlich alles.

Trash Bandicoot hat es ebenfalls nur ganz knapp nicht auf die Liste gepackt - kleiner Spaß am Rande, in unserer ansonsten vollkommen ernst zu nehmenden Topliste.

Aber wie sieht es bei euch aus? Welches ist für euch das mit Abstand größte Müllspiel aller Zeiten?