Eines der besten Open World-Rollenspiele für die PS5 bekommt ihr zum halben Preis: Horizon: Forbidden West muss man gespielt haben!

Entdeckt jetzt die Open-World von Horizon Forbidden West!

Ich habe mir damals Horizon Zero Dawn direkt zum Release beim Händler meines Vertrauens in der Stadt gekauft. Es war das erste PS4-Spiel, das ich mit meinem eigenen Geld gekauft habe. Das Franchise wird daher für immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen.

Horizon Forbidden West ist eine konsequente Fortsetzung des ersten Teils. Vor allem in Sachen Gameplay kann der zweite Teil noch einmal ordentlich zulegen. Aktuell kann man sich das Open-World-Wunder mit knapp 50% Rabatt in der Complete Edition bei Amazon sichern. Da wir nicht wissen, wie viele Exemplare noch übrig sind, solltet ihr lieber schnell sein!

Der legendäre Vorgänger: Horizon Zero Dawn

Weitläufige Open-World von Horizon Forbidden West

In Horizon Forbidden West schlüpft ihr wieder in die Rolle der Abenteurerin Aloy. Diese begibt sich auf eine gefährliche Reise und stellt sich neuen Herausforderungen. Es erwarten euch aber auch verschiedene Geheimnisse, die Aloy im Laufe der Geschichte aufdeckt. So enthüllt ihr zum Beispiel ein verborgenes Kapitel aus der Vergangenheit, das Aloy für immer verändern wird.

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Fremde Länder, neue Gegner, vielfältige Kulturen und beeindruckende Charaktere erwarten euch im Nachfolger von Horizon Zero Dawn. Das majestätische Grenzland mit seinen üppigen Wäldern, versunkenen Städten und gewaltigen Bergen wartet darauf, von euch erkundet zu werden. Im GamePro-Test konnte Horizon Forbidden West 89 Punkte für sich ergattern.

Natürlich könnt ihr euch auch auf diverse Vorteile der PS5-Version freuen:

Schnelle Ladezeiten: Benutzt die Schnellreisefunktion, um die Karte zu bereisen und dank der ultraschnellen SSD und der schnellen Ladezeiten der PlayStation 5 Konsole fast sofort wieder ins Spiel einzusteigen.

Benutzt die Schnellreisefunktion, um die Karte zu bereisen und dank der ultraschnellen SSD und der schnellen Ladezeiten der PlayStation 5 Konsole fast sofort wieder ins Spiel einzusteigen. Überragende Grafik: Erlebt die riesige Welt von Horizon Forbidden West in atemberaubender 4K-Auflösung und HDR. Von den Berggipfeln bis zu den kleinsten Blättern wird alles unglaublich detailliert dargestellt. Der Performance-Modus mit einer Zielbildrate von 60 FPS sorgt für noch flüssigere Bewegungen, Animationen und Steuerung.

Erlebt die riesige Welt von Horizon Forbidden West in atemberaubender 4K-Auflösung und HDR. Von den Berggipfeln bis zu den kleinsten Blättern wird alles unglaublich detailliert dargestellt. Der Performance-Modus mit einer Zielbildrate von 60 FPS sorgt für noch flüssigere Bewegungen, Animationen und Steuerung. Adaptive Trigger: Spüre jeden Kampf hautnah durch das haptische Feedback des DualSense- Wireless-Controllers. Fühlt die Grashalme, die ihr berührt, wenn ihr aus dem Hinterhalt angegriffen werdet, spürt die Treffer gegen Maschinen und gepanzerte Menschen und die Wucht ihrer Angriffe aus verschiedenen Richtungen, denen ihr auszuweichen versucht.

Spüre jeden Kampf hautnah durch das haptische Feedback des DualSense- Wireless-Controllers. Fühlt die Grashalme, die ihr berührt, wenn ihr aus dem Hinterhalt angegriffen werdet, spürt die Treffer gegen Maschinen und gepanzerte Menschen und die Wucht ihrer Angriffe aus verschiedenen Richtungen, denen ihr auszuweichen versucht. Tempest 3D AudioTech: Hört, wie die Landschaft von Horizon Forbidden West um euch herum zum Leben erwacht - mit dem Tempest 3D AudioTech der PS5-Konsole und Stereokopfhörern (analog oder USB).

Bonus-Inhalte der Complete Edition

In der Complete Edition ist auch das "Burning Shores"-DLC enthalten.

Horizon Forbidden West für PS5.

"Burning Shores"-DLC für PS5.

Digitaler Soundtrack.

Digitales Artbook.

Digitaler Comic: Horizon Zero Dawn 1: Sonnenhabicht.