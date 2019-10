Horizon Zero Dawn könnte für PS VR erscheinen

Es gibt Gerüchte, dass Horizon Zero Dawn - oder ein zumindest ein Ableger davon - für Playstation VR erscheint. Grund dafür ist der Tweet eines Insiders. Genaue Infos verrät er nicht. Ebenfalls ist unklar, ob das Spiel noch für die PS4 erscheint (via Forbes).

Ausgangspunkt des Gerüchts ist Callum Hurley. Der ist in der VR-Industrie kein Unbekannter und hat schon für Oculus, Sandbox HQ und Digital Pivot 360 gearbeitet. Seinen Aussagen nach arbeitet SIE London Studios gerade an einem Projekt. Die Entwickler kennt ihr vor allem für den VR-Shooter Blood & Truth.

Eine Ankündigung sei "am Horizont" bereits zu sehen. Aufgrund dieses letzten Satzes gehen mehrere VR-Magazine davon aus, dass der Horizon Zero Dawn redet, auch wenn der den Titel nicht konkret nennt. Hurley scheint das indirekt zu bestätigen.

Was recently made aware of a very exciting new PlayStation VR game coming out of London Studio. Not sure whether it'll be for PS4, PS5 or both, but it's really exciting, and an announcement could be on the Horizon...