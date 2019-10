Horizon Zero Dawn - Entwickler machen MoCap-Aufnahmen: Für Teil 2?

Über Guerilla Games, die Macher von Horizon Zero Dawn und der Killzone-Serie, wurde in der letzten Zeit nur wenig gesprochen, höchstens in Zusammenhang mit Death Stranding, für die das Studio die eigens entwickelte Decima-Engine zur Verfügung stellte.

Dass das Team aus den Niederlanden aber an etwas Neuem arbeitet, gilt als sicher, der Release von Horizon Zero Dawn ist immerhin schon fast drei Jahre her. Und jetzt gibt es tatsächlich ein kleines Fünkchen Information zu diesem neuen Projekt.

MoCap in Schweden: Denn wie einer der Entwickler auf Twitter schrieb, befinden sich einige Mitarbeiter von Guerilla anscheinend gerade im schwedischen Stockholm, um dort bei Motion Capturing-Aufnahmen (kurz "MoCaps") dabei zu sein.

"Hallo Stockholm, wir sind für deine MoCaps gekommen"

Mittlerweile wurde der Tweet anscheinend gelöscht, aber das Internet vergisst natürlich nicht. Hat sich der Entwickler also verplappert? Um welchen Titel es genau geht, wurde jedenfalls nicht verraten, es gibt aber natürlich mehrere Möglichkeiten.

An was arbeitet Guerilla Games aktuell?

Horizon Zero Dawn 2

Wohl die realistischste Einschätzung. Der erste Teil kam bei Fans und Kritikern gleichermaßen gut an und war auch ein technischer Vorzeigetitel. Ein Nachfolger wäre für die neue PS5 also wie geschaffen. Ein neues Killzone

Die Serie ist nach Killzone: Shadow Fall von 2013 in der Versenkung verschwunden, schlecht vorstellbar also, dass sie Guerilla gerade jetzt wieder aus der Versenkung holt. Eine komplett neue IP

Das wohl größte Risiko, aber aufgrund der sehr potenten Decima-Engine ebenfalls sehr gut denkbar ist eine komplett neue IP, um damit direkt zusammen mit der neuen Konsole PS5 loszulegen.

Aber egal, um welche der Möglichkeiten es geht: Alle Mutmaßungen bleiben natürlich pure Spekulation. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Guerilla (und/oder Sony) das nächste Spiel offiziell ankündigt.

Was glaubt ihr wird das nächste Guerilla-Spiel sein?