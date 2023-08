'Ihr werdet nicht enttäuscht sein': Neues Horrorspiel im Game Pass kommt bei Fans richtig gut an

Der Kult-Horror The Texas Chainsaw Massacre hat eine Videospiel-Adaption, die richtig gut ankommt.

Mit The Texas Chainsaw Massacre ist am 18. August die Videospiel-Adaption des beliebten Kult-Slashers aus dem Jahr 1974 erschienen. Gleich zu Release ist der Titel auch im Game Pass gelandet, sodass ihr mit Abo ohne Zusatzkosten reinschauen könnt, ob das blutige Versteckspiel euch zusagt.

Der Titel setzt ausschließlich auf ein asymmetrisches Multiplayer-Konzept und lässt euch in die Haut (haha!) von Leatherface und Co. schlüpfen oder als Opfer einen Fluchtversuch starten. Bei Fans kommt das bisher ziemlich gut an.

Der Horrortitel kommt bei der Community richtig gut weg

Seid ihr auf der Killerseite, dann spielt ihr eins von den mörderischen Familienmitgliedern, die jeweils über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Während Sissy beispielsweise mit Pflanzen Gift herstellen und das Puder ins Gesicht der Überlebenden blasen kann, hat Leatherface... nun ja... die Kettensäge!

Aber natürlich können auch die potenziellen Opfer dem etwas entgegensetzen. So hat zum Beispiel Connie die ziemlich nützliche Fähigkeit, Schlösser besonders flink knacken zu können, was beim Fluchtversuch ein wahrer Segen sein kann.

Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom Gameplay verschaffen:

0:56 The Texas Chainsaw Massacre: Im Spiel zum Horror-Klassiker macht ihr als Leatherface Jagd auf andere

Im Game Pass Subreddit wirbt ein begeisterer Fan für das Spiel und schreibt: "Texas Chainsaw Massacre ist ein fantaaaaastisches Spiel - und ihr solltet es ausprobieren! [...] Ehrlich, ihr werdet nicht enttäuscht sein."

Im Post erklärt der User auch, warum ihm das Gemetzel so gut gefällt. Die Person hebt besonders die spannenden Stealth-Mechaniken, aber auch die Flucht-Action, hervor:

Die Umrisse eures Charakters werden nicht angezeigt, es sei denn, ihr macht Lärm oder aktiviert eine seltene Spezialfähigkeit oder ähnliches. Was sehr selten vorkommt. Dadurch ergeben sich erstaunliche Versteckmöglichkeiten.

Das findet Zustimmung

Ein weiterer Reddit-User berichtet in den Kommentaren:

Es ist unglaublich, meine erste Flucht war als einziger Überlebender gegen die drei Mörder. Ich musste eine Tür mit einem Dietrich entriegeln, um zu entkommen, es war so intensiv! Ich liebe es.

Bei eingen Fans klingt aber auch Kritik an, beispielsweise, weil sie als Opfer sehr schnell das Zeitliche gesegnet haben und das frustrierend fanden. Auf opencritic.com steht das Spiel aktuell bei einer 77. Die Steam-User haben den Titel mit "sehr positiv" (9/10) noch besser bewertet.

Hier finden einige Spieler*innen, Texas Chainsaw sei "besser als Dead by Daylight" oder bringe ein ganz anderes Spielgefühl mit – ein Fazit, das auch im oben zitierten Reddit-Beitrag getroffen wurde. Immer mal wieder werden (kleinere) technische Probleme oder lange Matchmaking-Zeiten erwähnt, aber trotzdem finden viele die Spielerfahrung spannend, spaßig oder intensiv.

Wer also den Game Pass abonniert hat und auf Slasher und Versteckspiel-Horror steht, sollte auf jeden Fall mal reinschauen; eventuell sogar, wenn DBD euch nicht zusagt.

Wie sieht's bei euch aus: Habt ihr den Game Pass und werdet auch mal reinschauen? Oder habt ihr das vielleicht schon getan?