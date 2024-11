Diesen Horror-Controller für die PS2 würden wir nicht mal anfassen wollen - obwohl er schaurig schön aussieht!

Wenn ihr Frankensteins Monster mögt, könnte euch der Controller gut gefallen.

Zu einer Konsole gehören Controller dazu. Das bedeutet aber nicht, dass ihr euch mit den funktionalen Basis-Modellen zufriedengeben müsst. Ihr könnt euch alternativ technisch angepasste Controller für die unterschiedlichsten Bedürfnisse besorgen – sei es nun, um etwa das wiederholte Hämmern auf einer Taste per Knopfdruck zu simulieren, oder um generell mehr Tasten zur individuellen Belegung zur Verfügung zu haben.

Andere Controller verändern hingegen kaum etwas an ihrer Funktionalität, sondern existieren vor allem, um euren Augen eine Freude zu machen. So auch der PS2-Controller eines Redditors, den wir euch hier vorstellen möchten.

Das ist der Horror-PS2-Controller

Auf Reddit zeigt sich User diddojo mitteilungsfreudig, indem er in vier unterschiedlichen Threads einen seiner liebsten Controller für die PlayStation 2 teilt. Hier könnt ihr seinen beliebtesten Beitrag aus dem PS2-Subreddit sehen, der es auf beinahe 2000 positive Bewertungen (Stand: 12. November 2024) schafft:

Was ist auf den Bildern zu sehen? Der Controller hat insbesondere für Horror-Fans einiges zu bieten. Der Controller sieht aus, als wäre er in Fleisch gehüllt, das lieblos zusammengetackert wurde. Alles ist voller Venen und Blut – an einer Stelle lugt sogar ein Hirn durch die Fleischmasse hervor. Abgerundet wird das eklige Design von zwei monströsen Köpfen, die entfernt an Frankensteins Monster erinnern und als Halterungen dienen.

Bei dem PS2-Controller handelt es sich um ein Modell von Philips, das unter dem Namen “Freaks Pad Fleshy“ bekannt ist.

Wie ihr seht, ist der Name Programm. Ihr könnt das Zubehör zwar nicht mehr direkt vom Hersteller kaufen, findet es aber durchaus auf dem Gebrauchtwarenmarkt. Das Modell wird meistens für einen nicht allzu teuren Preis verkauft, jedoch können saftige Versandkosten hinzukommen und damit den Preis in die Höhe treiben.

Auf den Namen des Controllers sind wir unter anderem durch den hilfreichen Kommentar von User Buckgrim gekommen, der ein Bild seiner eigenen wilden Controller-Sammlung zeigt. Darunter sind neben Fleshy weitere klobige Geräte vertreten, die einen ähnlichen Charme ausstrahlen.

Wer vor allem moderne Controller kennt, dürfte bei dem klobigen Modell nicht schlecht staunen. Obwohl der Fleshy-Controller richtig schick aussieht, wirkt er sehr unhandlich. Deswegen haben wir uns dieselbe Frage wie einige Kommentator*innen gestellt: Liegt der Controller überhaupt bequem in der Hand?

Die Antwort von Thread-Ersteller*in diddojo ist dabei genauso simpel, wie sie kurz ist: Nö, überhaupt nicht. Der Controller sei sogar schrecklich zum Halten, weswegen diddojo ihn allein aufgrund seines Aussehens möge.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefällt euch der fleischige PS2-Controller?