Das haben wir nicht kommen sehen: Ausgerechnet dieses Horrorspiel ist der PS5-Bestseller Nr. 1 am Amazon Prime Day!

Überraschungsbestseller: Dieses Horrorspiel ist zumindest im Moment das meistverkaufte PS5-Spiel am Amazon Prime Day 2024.

Manchmal schreibt der Amazon Prime Day komische Geschichten, die selbst langjährige Deal-Autoren nicht kommen sehen, und macht über Nacht Produkte zu Bestsellern, die tags zuvor noch als Ladenhüter galten.

So ist es nun beispielsweise Alone in the Dark ergangen. Das Horrorspiel, das sich bei seinem Release im März 2024 so schlecht verkauft hat, dass das Entwicklerstudio inzwischen geschlossen wurde, ist plötzlich auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste für PS5-Spiele geschossen.

Das ist desto beachtlicher, als mit Spielen wie Elden Ring und Assassin’s Creed Mirage auch größere Titel gerade im Angebot sind. Der jetzige Verkaufserfolg zeigt: So gering, wie es zunächst schien, ist das Interesse an Alone in the Dark gar nicht, nur war der Preis wohl zu hoch. Viele Spieler*innen hatten es vermutlich in die Kategorie „Wenn es mal im Sale ist“ eingeordnet.

Im Sale ist es nun, mit stolzen 53 Prozent Rabatt nur wenige Monate nach dem Erscheinen. Der Deal gilt allerdings nur noch bis Mitternacht, sofern er nicht schon vorher ausverkauft ist.

Was ist Alone in the Dark überhaupt und taugt es was?

Das neue Alone in the Dark sollte der altehrwürdigen Reihe, die das Genre des Survival-Horrors begründet und dadurch Resident Evil den Weg geebnet hat, neues Leben einhauchen. Nach unserem GamePro-Test zu urteilen, ist ihm das zumindest teilweise gelungen.

14:40 Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Die Stärke von Alone in the Dark ist seine packende Gruselatmosphäre, die vor allem durch die hervorragende Inszenierung der in den USA der 1920er angesiedelten Schauplätze entsteht. Was deren Detailreichtum, Architektur und kreatives Design angeht, kann Alone in the Dark locker mit jedem Resident Evil mithalten. Das gilt auch für die aufwendigen Zwischensequenzen.

Bei den vielschichtigen Hauptfiguren und dem Detektiv-Gameplay ist Alone in the Dark dem japanischen Konkurrenten sogar überlegen. Durch herumliegende Zeitungsausschnitte, Briefe und andere Dokumente stoßen wir auf wichtige Informationen, die uns beim Lösen von Rätseln in der Umgebung helfen, und fühlen uns dabei wie richtige Ermittler.

Vor allem bei den Schauplätzen lässt Alone in the Dark seine Muskeln spielen.

Deutlich schwächer ist Alone in the Dark, wenn es um das Shooter-Gameplay geht. Das Gunplay fühlt sich leider ziemlich unbefriedigend an und die Vielfalt an Waffen und Gegnern lässt enenfalls zu wünschen übrig. Der Kampf mit Nahkampfwaffen ist leider auch nicht besser.

Für die Action braucht man Alone in the Dark also nicht zu spielen: Wenn ihr vor allem auf der Suche nach einem atmosphärischen Grusel-Erlebnis seid, werdet ihr hier sehr gut bedient und macht zum aktuellen Preis ein echtes Schnäppchen.

