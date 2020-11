The Dark Pictures Anthology geht in die dritte Runde. Nachdem wir in Man of Medan auf einem Geisterschiff unterwegs waren und es in Little Hope mit Hexen zu tun bekamen, wird sich der dritte Teil der Horror-Reihe um das House of Ashes drehen. Ein erster Teaser-Trailer nach den Credits von Little Hope enthüllte den neuen Teil für 2021, wie Eurogamer berichtete.

Der Horror lauert im House of Ashes

Supermassive Games und Bandai Namco denken sich für jeden Teil der Dark Pictures Anthology eine neue Horrorgeschichte aus, in der unsere Charaktere nicht nur das Fürchten gelehrt bekommen, sondern auch sterben können.

Worum geht es in House of Ashes? In Teil 3 der Dark Picture Anthology verschlägt es uns scheinbar mit einer Militäreinheit in eine wüstenartige Region. Im Trailer berichtet jemand von einem sumerischen Mythos, demzufolge die Seelen der Toten im namensgebenden Haus der Asche von den Dämonen gequält werden sollen. Wie die Szenen in den dunklen Höhlen zeigen, wartet das Grauen dort auf uns:

Dabei steuern wir vermutlich die junge Frau, die im Hubschrauber zu sehen ist. Da Charaktere bereits in Man of Medan und Little Hope durch bekannte Schauspieler verkörpert wurden, vermutet Eurogamer hier Ashley Tisdale als Darstellerin. Wie viele spielbare Charaktere es aber letztendlich gibt und von wem sie dargestellt werden, ist noch nicht sicher bekannt.

The Dark Picture Anthology ist eine Horror-Adventure-Reihe, die auf acht Teile ausgelegt ist und auch Koop-Funktionen mitbringt. Im August 2019 erschien mit Man of Medan der erste Teil. Little Hope wurde am 30. Oktober 2020 veröffentlicht und konnte ebenfalls nur mäßig überzeugen:

House of Ashes soll irgendwann 2021 erscheinen. Für welche Plattformen das Spiel kommt, wurde noch nicht genannt. Es ist aber davon auszugehen, dass es wieder für PS4, Xbox One und PC erscheint und vermutlich auch auf PS5 und Xbox Series X/S kommt.

Wie sehr freut ihr euch auf House of Ashes? Sagt euch das Setting vielleicht mehr zu, als die seiner Vorgänger?