Das nächste PS5-Launch-Spiel wurde eventuell schon angeteast

Housemarque feiert 25-jähriges Bestehen. Im zugehörigen Blog-Beitrag blickt das finnische Entwicklerstudio aber nicht einfach nur auf Vergangenheit und Erfolge zurück, sondern verspricht auch einige interessante Dinge für die Zukunft. Wenn wir eins und eins zusammen zählen, wurde hier möglicherweise gerade ein Launchtitel für die PS5 angeteast. Aber freut euch nicht zu früh.

Housemarque teasen neues Spiel mit geheimen Partner an

Es soll groß werden: Laut den Resogun-Entwicklern arbeitet das Team gerade an ihrem bisher "größten und ambitioniertesten" Titel. Dafür bekommen sie viel Unterstützung von einem mysteriösen Partner, der aber ganz offensichtlich noch nicht genannt werden soll.

Auch sonst hält sich das Studio mit Details bedeckt. Das neue Spiel soll aber nicht weniger als eine "neue Evolution" von Housemarque darstellen.

Enthüllung offenbar bald: Fest steht, dass an dem Titel nun schon volle drei Jahre gearbeitet wurde- Das Projekt befinde sich jetzt mitten in der Produktion und die Macher freuen sich laut eigenen Angaben sehr darauf, "in den kommenden Monaten" mehr dazu zu verraten.

Andere Projekte auf Eis: Da sich Housemarque aktuell voll und ganz auf dieses mysteriöse Spiel für den geheimen Partner konzentrieren will, liegen alle anderen Spiele erstmal auf Eis. Das gilt ausdrücklich auch für die Entwicklung von Stormdivers, die aber wohl später durchaus fortgesetzt werden soll.

Wieso ein PS5-Launchtitel? Zum Einen hat Housemarque in der Vergangenheit fast ausschließlich mit Sony zusammengearbeitet und zum Beispiel mit Resogun auch einen PS4-Launchtitel an den Start gebracht. Zum Anderen klingen viele der Teaser-Aussagen verdächtig danach, als werde Sony das neue Housemarque-Spiel bald als PS5-Launchtitel enthüllen:

"Wir haben noch nie etwas in dieser Größenordnung gemacht. Die Zeit rückt immer näher, wenn unser Publishing-Partner enthüllen wird, woran wir arbeiten und danach kommt der Launch. Dieses Jahr wird voller aufregender Überraschungen sein und wir können es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen!"

Mehr PS5-News: